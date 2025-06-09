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中共官媒辯解稀土管制：外界應理解適應中國治理新規

中央社／ 台北9日電

美中第二輪貿易磋商在倫敦登場，稀土恐成為焦點之際，中共官媒新華社今晚發表評論文章為稀土管制政策辯解，聲稱外界與其陷入「脫鉤斷鏈的焦慮」或「戰略武器的迷思」，不如將更多精力投入到「理解和適應中國的（稀土）治理新規」上。

新華社這篇以「行全球慣例，盡大國之責—中國規範稀土出口合理合法」為題的文章首先宣稱，一些國家的媒體將中國此舉，定性為中國在貿易摩擦中祭出的「外交牌」或「戰略武器」。但這一舉措是中國作為全球關鍵礦產重要供應國，「主動對標國際通行做法、提升治理水平、履行大國責任的必然一步」。

文章聲稱，中國此舉並非一時興起的「戰術反制」，而是「植根於中國自身產業可持續發展的深層需求」，並與全球對戰略資源進行規範化管理的趨勢「同頻共振」，最終目的是實現「戰略資源可持續利用」與「全球共同發展」。

這篇文章宣稱，中國依法對稀土相關物項實施出口管制，「並非『針對特定國家的壁壘』，而是確實履行國際防擴散義務，是以非歧視性原則堅持維護世界和平與地區穩定的『負責任之舉』」。況且，中國的目標是「規範出口」而非「禁止出口」，是「促進便利合規貿易」，而非切斷正常商業往來。

文章最後說，中美經貿摩擦深化、關鍵技術領域「遭遇無理封鎖」的當下，中國強化戰略資源管理容易引發聯想。外界與其陷入「脫鉤斷鏈的焦慮」或「戰略武器的迷思」，不如將更多精力投入到「理解和適應中國的治理新規」上來，透過坦誠對話與合作，共同確保這一關鍵資源「能在和平、可持續的架構下，繼續為全球科技進步和綠色轉型貢獻力量」。

稀土 新華社

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