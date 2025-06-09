陸委會：台籍教師張立齊在申領定居證時已違反兩岸條例

針對大陸華僑大學台籍教師張立齊指控， 陸委會應說清楚大陸定居證與大陸身分證的「連續關係」及他的定居證早已失效一年，陸委會回應稱，國人申領持用中共護照、身分證、定居證等證件或在中國大陸設籍，已經構成違反兩岸條例單一身分規定，依法註銷台灣身份。

陸委會9日表示，依司法院大法官釋字第287號解釋，行政主管機關就行政法規所為之函釋，係闡明法規之原意，應自法規生效之日起即適用，而非自函釋之日起算。

其次國人申領持用中共護照、身分證、定居證等證件或在中國大陸設籍，已經構成違反兩岸條例單一身分規定，依法必須註銷台灣人民身分。至於中共所製發之證件效期長短，或經政府查獲時是否逾證件有效期限，均不影響當事人之行為已經違反我國法律之事實。

據大陸官媒環球時報報導，張立齊稱，自己被「綠色恐怖」迫害，竟然已經變成「流浪地球人」了！

張立齊要求，第一，請陸委會說清楚大陸定居證與大陸身分證的「連續關係」在哪裡。 「台灣人就是中國人」，這才是連續關係，梁文傑的祖先是浙江台州大陳島人，這是連續關係，還是陸委會無法理解「連續關係」的意思。最主要的問題是，「你有什麼權力用嘴巴修改台灣的法律、踐踏台灣的法律，台灣還有法治還有民主嗎？」

第二，邱垂正是張立齊在金門大學的老師，「兩岸人民關係條例」廢除台灣身份，不包含定居證。邱先生非常清楚。竟有這種老師一心一意戕害學生的人權！這很明顯就是因人設事，「但是你已經晚了一年」（他稱他的定居證已經失效快一年）。他鄭重籲籲請陸委會拿出證據，證明他現在持有有效期限內的定居證，並公佈。

第三，民進黨當局故意混淆台胞證、住證、定居證三種功能各異的證件實質。大陸官方公佈的資料顯示，定居證是發放給批准定居落戶台胞的臨時性、過渡性證件，持有定居證不代表已取得大陸戶籍，且台胞若6個月內不辦理落戶手續會被取消定居資格。