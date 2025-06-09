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遼寧艦在日本附近海域活動 陸外交部稱符合國際法規

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸外交部發言人林劍稱，共軍遼寧艦編隊日前在日本附近太平洋海域活動，相關情況符合國際法規。（圖／取自大陸外交部網站）
大陸外交部發言人林劍稱，共軍遼寧艦編隊日前在日本附近太平洋海域活動，相關情況符合國際法規。（圖／取自大陸外交部網站）

針對日本軍方指大陸遼寧艦編隊在日本附近太平洋海域活動，大陸外交部回應稱，相關情況符合國際法規。

大陸外交部發言人林劍9日在例行記者會上說，中國軍艦在有關海域活動完全符合國際法和國際慣例，中方一貫奉行防禦性國防政策，希望日方客觀理性看待。

日本防衛省統合幕僚監部8日在官網發布消息稱，日本海上自衛隊確認，包括中國航空母艦遼寧艦在內的四艘船艦上周六（7日）約下午6時在離南鳥島西南約300公里的海域航行。

據法新社報導，日本防衛省發言人說，這是中國航艦編隊首次駛入日本位於西南的專屬經濟區水域，「我們認為中國軍方正努力提升其作業實力和遠程執行任務的能力。」

日本官房長官林芳正周一在記者會上說，日本政府已就此向中方傳達適當信息，但未說明是否提出正式抗議。

根據通報，在遼寧艦編隊駛離上述日本專屬經濟區水域後，日本防衛省和自衛隊派出海上自衛隊第八護衛隊「羽黑」（佐世保）號艦艇進行了監視和情報收集。

自衛隊 日本 外交部

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