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陸國防部：正告民進黨 美製武器救不了自己的命
針對美國正向台灣運送新一批M1A2坦克，並計畫未來四年增加對台售武，或超過川普第一任期水準。大陸國防部發言人蔣斌表示，對美國售台軍武堅決反對，並正告民進黨黨局，「美製武器救不了自己的命」。
據澎湃新聞報導，有記者提問：美國正向台灣運送新一批M1A2坦克，並計畫未來四年增加對台售武，或超過川普第一任期水準。此外，美軍前官員稱約有500名美軍人員在台灣活動，這是美國會先前揭露數字的十倍以上。
蔣斌表示，這是由美方和「台獨」勢力主導、侵犯中方核心利益、妄圖改變台海現狀、推高台海緊張局勢的又一起實證。誰在不顧中方堅決反對一味挑釁？誰又在破壞台海穩定反覆拱火滋事？相信世人一目了然。中方對此強烈不滿、堅決反對。
他說，台灣問題是中國核心利益的核心，也是中美關係第一條不可逾越的紅線。敦促美方停止與中國台灣任何形式的軍事勾連，否則只會引火燒身、得不償失；正告民進黨當局美製武器救不了自己的命，「倚外謀獨」注定失敗。中共解放軍將繼續加強練兵備戰，全面提升打贏能力，堅決粉碎「台獨」分裂和外來干涉圖謀。
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