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海峽論壇將登場 陸國台辦：民間性定位、設4交流板塊

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
國台辦宣布今年海峽論壇大會於15日登場，圖為2024年海峽論壇資料照。（記者陳政錄／攝影）
國台辦宣布今年海峽論壇大會於15日登場，圖為2024年海峽論壇資料照。（記者陳政錄／攝影）

今年海峽論壇即將在15日舉行大會，國台辦9日表示，各項籌備工作進展順利，也強調論壇仍堅持「民間性、草根性、廣泛性」定位，設置4大板塊交流領域。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮9日上午表示，第十七屆海峽論壇將於6月中旬在福建舉辦，15日上午舉辦論壇大會，集中活動為期一周。論壇主會場設在廈門，福建有關設區市和平潭綜合實驗區也將舉辦相關活動。

她指出，本屆論壇堅持「民間性、草根性、廣泛性」定位，延續「擴大民間交流、深化融合發展」主題，設置基層交流、青年交流、文化交流、經濟交流四大板塊。「目前論壇各項籌備工作穩步推進，進展順利」。

公開資料顯示，今年的主題以及交流板塊，與往年一致。

不過國台辦迄今尚未向媒體介紹台灣方面的出席嘉賓以及今年預計參加的規模。

針對海峽論壇，陸委會每年都會發布新聞稿宣示立場，強調這是中共對台統戰平台，今年特別建議地方政府「勿出席」相關活動：建議地方政府「不予核准」所屬人員出席海峽論壇相關活動。

海峽論壇 國台辦

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