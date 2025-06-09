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日本軍方首次通報遼寧艦編隊駛入日西南經濟水域

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
日本軍方首次通報遼寧艦編隊駛入日本西南經濟水域。圖為遼寧艦2024年10月下旬開展遠海實戰化訓練資料照。（中新社）
日本軍方首次通報遼寧艦編隊駛入日本西南經濟水域。圖為遼寧艦2024年10月下旬開展遠海實戰化訓練資料照。（中新社）

日本防衛省統合幕僚監部8日在官網發佈消息稱，日本海上自衛隊確認，包括中國航空母艦遼寧艦在內的四艘船艦上周六（7日）約下午6時在離南鳥島西南約300公里的海域航行。這是日本軍方首次通報遼寧艦編隊駛入日西南經濟水域。

據法新社報導，日本防衛省發言人說，這是中國航艦編隊首次駛入日本位於西南的專屬經濟水域。該發言人說，「我們認為中國軍方正努力提升其作業實力和遠程執行任務的能力。」

日本內閣秘書長林芳正9日在記者會上表示，日本政府已向中方傳達適當信息，但未說明是否提出正式抗議。

另據彭博社報導，南鳥島是日本無人居住的島嶼，位於離東京東南部超1,800公里。報導稱，這可能是中國航艦首次被發現在第二島鏈東部航行。

日本海上自衛隊也確認，遼寧艦上周日出現艦載戰鬥機和直升機起降活動。通報並稱，遼寧艦在5月25日至26日在東海進行了戰鬥機和直升機的起降活動，並於5月27日在沖繩本島和宮古島之間的海域向東南航行。遼寧艦於5月27日至29日在太平洋進行了戰鬥機和直升機的起降活動，並在5月30日在太平洋向南航行。

遼寧艦 直升機 日本

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