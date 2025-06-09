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遭取消台身分 張立齊要求陸委會證明他持有陸定居證

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
福建台籍教師張立齊聲稱遭受「綠色恐怖」迫害，被陸委會在無證無據和無法可依的情況下取消其台灣身分。（圖／截自環球時報影片）
福建台籍教師張立齊聲稱遭受「綠色恐怖」迫害，被陸委會在無證無據和無法可依的情況下取消其台灣身分。（圖／截自環球時報影片）

陸委會副主委梁文傑上周四宣布，台灣民眾張立齊於2024年領用大陸的定居證，因此廢止其台灣身分。對此，張立齊接受《環球時報》專訪時提出三點訴求：一、請陸委會說清楚大陸定居證與大陸身分證的「連續關係」在哪裡」；請陸委會拿出證據，證明他現在持有有效期內的定居證；民進黨當局故意混淆台胞證、居住證、定居證三種功能各異的證件實質，陸委會是專職管理兩岸事務的機構，不知道什麼是定居證嗎？

陸委會先前令釋指出，倘若民眾在大陸設有戶籍，將喪失台灣身分，包括持大陸身分證與定居證。張立齊成為遭賴政府以領用大陸定居證為由，遭廢止其台灣身分的第一人。

對此，張立齊在《環球時報》9日登出的專訪中表示，他是突然被朋友告知，才知道自己的台灣身分已被取消。陸委會在無證無據和無法可依的情況下取消其台灣身分，導致他變成「流浪地球人」。

張立齊在專訪中提出，請陸委會說清楚大陸定居證與大陸身分證的「連續關係」在哪裡。他質問陸委會，「有什麼權力用一張嘴修改台灣的法律、踐踏台灣的法律，台灣還有法治還有民主嗎？」

張立齊表示，陸委會主委邱垂正是他在金門大學的老師，兩岸人民關係條例廢除台灣身分，不包含定居證，邱垂正非常清楚，「竟有這種老師，一心一意戕害學生的人權！」

他表示，其大陸定居證已經失效快一年。「我肯定你沒有證據，所以本人鄭重籲請陸委會拿出證據，證明本人現在持有有效期內的定居證，公布給大家。」

張立齊並指控民進黨當局故意混淆台胞證、居住證、定居證三種功能各異的證件實質。大陸官方公布的信息顯示，定居證是發放給批准定居落戶台胞的臨時性、過渡性證件，持有定居證不代表已取得大陸戶籍，且台胞若六個月內不辦理落戶手續會被取消定居資格。

「陸委會是專職管理兩岸事務的機構，會不知道什麼是定居證嗎？什麼都搞不清楚，台灣人民要你陸委會這個機構幹嘛？」

張立齊說，民進黨當局取消他的台灣身分，目前他又沒有大陸的身分證，沒有辦法以大陸人的身分申請去台灣，很明顯，民進黨就是不希望他回台灣。

但他也表示，「對我個人來說，這反而是一種『擺脫』。從2024年民進黨當局就說要幹掉我，沒事就折磨我一下，但以後我可以擺脫『台獨暴政』，現在強加給我們台灣同胞的枷鎖在我身上就不存在了。對我來說，我得到的是更多的自由，我的人身自由不會再被『綠色恐怖』限制。」

另一方面，張立齊又稱，他還是會打行政官司，目前在找合適的律師訴訟，也希望和台灣的「有志之士」一起商量研究，怎麼讓民進黨遵紀守法。

張立齊表示，他目前在福建的高校教書，主要是涉台研究。他認為大陸的制度絕對超越台灣，比台灣更民主、更自由，「政治協商制度也好，全過程民主制度也好，都比台灣的制度更先進」。他希望這些制度能夠到台灣實踐，讓故鄉也能變好。

陸委會

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