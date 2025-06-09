港媒：《人民日報》領導欄目突然減少兩高層

香港星島日報報導，中共中央機關報《人民日報》官網的「領導介紹」欄目，突然少了兩名高層，分別是人民日報社副社長胡果及人民日報社編委委員、秘書長余繼軍。

《星島日報》署名文章稱，最近《人民日報》官網「領導介紹」欄目顯示少了兩名高層，分別是胡果以及余繼軍。文章也貼出該欄目前後對比的截圖，一個有兩人都在列，另一個則沒有。文章稱，暫時不清楚兩人動向。

文章沒有具體說明胡果和余繼軍的名字從何時起不在欄目內出現。

2023年9月，「70後」的胡果升任人民日報社副社長，成為副部級高官。胡果1992年從中國人民大學新聞系畢業後加入《人民日報》社，曾任政治新聞版主編，總編室副主任等。

胡果是《人民日報》重大時政評論「任仲平」的寫作小組成員，曾在2003年SARS時期，參與起草任仲平文章《築起我們新的長城—論抗擊非典的偉大精神》。她也在2008年四川汶川地震發生後，參與起草任仲平文章《災難中挺立偉大的中國》，以及《凝聚起民族復興的力量》。

胡果也是中共二十大代表，她曾在2008年獲得第19屆「中國十大傑出青年」，以及在2009年獲得全國「五一」勞動獎章。