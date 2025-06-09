國民兵進駐洛杉磯 陸總領館提醒中國公民加強安全防範

據新華社發自洛杉磯的報導，當地時間8日中午，美國加州洛杉磯市中心聯邦執法機構門前的抗議者與部署在該地的國民兵發生衝突。美國軍方稱，當天共有300名國民警衛隊人員依照指令進駐洛杉磯地區。

大陸駐洛杉磯總領事館指出，洛杉磯地區多地正持續開展執法行動。駐洛杉磯總領館提醒洛杉磯地區中國公民密切關注官方公告及媒體報導，切實提高安全意識，加強安全防範，遠離集會場所、人員聚集區域或治安不佳地區，同時避免夜間或單獨出行。如遇突發狀況，及時撥打911報警（可要求中文服務）。

新華社表示，衝突現場，國民兵發射催淚彈和橡皮子彈試圖驅散抗議人群，但抗議者人數越來越多，從最初數十人增加到200人以上。抗議者情緒激動，不斷高聲斥責國民兵和警方。有抗議者向國民兵投擲水瓶和石塊，還有人撿起催淚彈扔回去。

報導稱，正在現場採訪的新華社記者手臂中了一發催淚彈，攝影記者左腿也被橡皮子彈擊中，出現紅腫傷痕。

現場抗議者告訴新華社記者，他們都是努力工作的當地社區居民，希望和平表達意見，但川普政府卻派遣軍隊來對付他們，「有必要嗎？」

美國移民與海關執法局等聯邦機構6日和7日出動大批執法人員，在洛杉磯縣多地展開針對非法移民的搜捕行動，連續兩日與當地社區居民發生嚴重衝突。

7日，美國總統川普指責加州州長紐森和洛杉磯市長巴斯「無能」、無法控制混亂局面，並簽署總統備忘錄，在紐森沒有請求支援的情況下，向洛杉磯地區派駐2,000名加州國民兵。美國國防部也下令駐紮洛杉磯市附近的海軍陸戰隊待命。