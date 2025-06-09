香港餐飲申請牌照 增設國安條件

香港餐廳食肆申請和續領牌照，首度引入國安條件，關連人士如違反國安，例如發票收據上印有某些字樣，牌照可能被取消。

在香港開設餐廳食肆等，要向港府食物環境衛生署申請牌照。港府食環署表示就新簽發和續期的牌照，新增國安條件，持牌人或「關連人士」不得做出或牽涉危害國安罪行，不能曾經或正作出或牽涉「冒犯行為」，或作出不利公眾利益的行為，牌照可被取消。

港府食環署近日發信通知包括食肆、食物製造廠、公眾娛樂場所等牌照持有人。「關連人士」包括公司董事、管理人員、僱員、代理及承辦商。食環署稱，正根據法例向新簽發及續期的牌照施加與國安相關的條件。

香港餐務管理協會主席梁振華說，條文範圍廣，舉例雇主不清楚員工或送貨員在工作外的行為，牽連被取消牌照不合理。