陸高考啟動AI監考防弊 家長憂影像被存檔

今年大陸高考（大學入學考試），江西、湖北、廣東等地率先部署ＡＩ智慧巡考系統，據稱透過教室攝影機即時畫面，可自動鎖定四十種異常行為模型，並在○點五秒內觸發報警，供監考人員複核。不過，ＡＩ監考技術亦引發侵犯個人隱私的擔憂。

港媒星島日報報導，今年高考各地考場全面升級監考措施。江西首次引入可識別隱形耳機、智慧型手表等違規設備的ＡＩ即時巡查系統，在考場天花板安裝攝影機，透過捕捉考生和監考人員的異常動作，即時傳送數據至後台，由專家判斷是否作弊。據悉ＡＩ系統可自動鎖定分辨四十種異常行為模型，如考生細微手勢交流、物品傳遞等，○點五秒內就可觸發監控端報警並標注細節。

湖北省教育考試院稱，今年考場將全面推行即時智慧巡查，對交頭接耳、左顧右盼、旁窺抄襲、提前搶答、延時拖答、攜帶或使用違規物品等各種考場違規行為，透過ＡＩ技術即時發現並預警。與傳統人工監考相比，ＡＩ能夠全天候無死角監控，避免監考員因疲勞、主觀因素導致的疏漏，大幅提升監考效率和精準度。

不過，ＡＩ監考也引發爭議。部分考生和家長對隱私保護表示擔憂，擔心考場所有行為數據被記錄存檔後，出現洩露和濫用情況。還有人擔心ＡＩ存在誤判風險，影響考生前途。

央視報導，江西省撫州市教育考試中心工作人員劉暢表示，ＡＩ巡考系統目前還不能取代人工監考，但它對考試的公平性將發揮很好的輔助，也有助於對考生考試行為作綜合判定。對一般考生，這套系統的運行是無感的，只需認真作答即可。