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陸智庫：越南在南沙群島擴大填海 涉軍事設施

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導
大陸智庫8日發布報告，稱越南正在「非法侵占」的南沙群島部分島礁上擴大填海。新華社
大陸智庫8日發布報告，稱越南正在「非法侵占」的南沙群島部分島礁上擴大填海。新華社

南海爭端持續，中國大陸智庫「南海戰略態勢感知」近日發布衛星圖像稱，越南正在「非法侵占」的南沙群島部分島礁上擴大填海。自二○二三年八月以來，新增了約五點七六平方公里土地。

該智庫根據「哨兵」衛星圖像顯示，二○二一年十月以來，越南在南沙群島部分島礁上進行大規模填海造陸活動，涵蓋鴻庥島、敦謙沙洲、畢生礁、無乜礁、柏礁、南華礁、大現礁、日積礁、六門礁、奈羅礁、中礁，擴建面積約八點五平方公里。而自二○二三年八月至今，前述十一處島礁新增陸地面積約五點七六平方公里。

據發布，越南前述擴張舉措不僅側重於擴大其前哨基地的陸地面積，還涉及港池、碼頭、跑道等軍事設施建設。目前越南正在柏礁建造飛機跑道，預計建成後長約三千公尺。此外，畢生礁、無乜礁、日積礁及奈羅礁也已擴建出可容納機場跑道的沙洲。

另外，新華社國家高端智庫八日發布「中國將南海打造成和平、友誼、合作之海的實踐」智庫報告。報告呼籲，大陸和東協國家要「把解決南海問題的鑰匙掌握在自己手中」，牢牢堅持把握妥處南海問題的正確原則和方向，繼續秉持海洋命運共同體理念，共同將南海打造成為造福地區各國人民的和平之海。

報告提出實踐秉持的四Ｃ原則，包含通過談判協商解決爭議；通過規則機制管控分歧；通過互利合作實現共贏，以及反對域外勢力插手干涉。

在反對域外勢力干預上，報告劍指美國稱，中方維護南海諸島的主權和海洋權益，不影響外國船舶和飛機依據國際法所享有的航行和飛越自由。「反觀美方，近年來，美軍在南海針對中國的抵近偵察愈來愈具進攻性，頻頻逼近中國大陸和海南島領空，不斷刷新抵近中國海岸的距離。每年有約一百架次逼近中國大陸及海南島領空，多數距離領海基線已不足卅海里」。

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