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前中共中央軍委副主席許其亮逝世 遺體今於北京火化…習近平出席送別

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
中共中央軍委原副主席許其亮遺體，8日在北京八寶山革命公墓火化。圖為北京八寶山公墓。（記者陳政錄／攝影）
中共中央軍委原副主席許其亮遺體，8日在北京八寶山革命公墓火化。圖為北京八寶山公墓。（記者陳政錄／攝影）

中共第18屆、19屆中央政治局委員，中央軍委原副主席許其亮2日傳出於北京逝世消息、新華網8日報導，當天許其亮遺體在北京八寶山革命公墓火化。大陸國家主席習近平等中共高層皆出席送別。

新華社報導描述，8日上午，八寶山革命公墓禮堂莊嚴肅穆，哀樂低回。正廳上方懸掛著黑底白字的橫幅「沉痛悼念許其亮同志」，橫幅下方是許其亮遺像，遺體安臥在鮮花翠柏叢中，身上覆蓋著鮮紅的中國共產黨黨旗。

包含習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希等中共領導在上午9時30分許，在哀樂聲中緩步來到許其亮同志的遺體前肅立默哀，向許其亮同志的遺體三鞠躬，並與許其亮同志親屬一一握手，表示慰問。

報導指出，許其亮病重期間和逝世後，包含習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正、胡錦濤，前往醫院看望，或透過各種形式對許其亮逝世表示沉痛哀悼，並向其親屬表示深切慰問。

報導稱，「黨、國家、軍隊有關領導同志前往送別或以各種方式表示哀悼。中央和國家機關有關部門負責同志，許其亮同志生前友好和家鄉代表也前往送別。」

許其亮因病於2日12時12分在北京逝世，享年75歲。外界對其死因眾說紛紜。香港星島網引述北京資深媒體人馬玲在微信朋友圈透露，許其亮是在早起跑步鍛練時，心肌梗塞突然發作，經送醫搶救不及而亡。網上還有傳言稱，許其亮可能因擔憂軍方整頓波及自身而「嚇死」，但這些言論難獲證實。

許其亮2012年進一步晉升為排名第2的中共中央軍委副主席，並成為中共中央政治局委員；2017年續任軍委副主席（排名升為第1）及政治局委員；2022年10月中共20大後雙雙卸任，2023年3月並卸任國家軍委副主席後退休。

先前報導許其亮病逝消息時，新華社以「久經考驗的忠誠的共產主義戰士、中國人民解放軍的卓越領導人」稱呼許其亮。

遺體 習近平 北京 中共

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