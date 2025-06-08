習近平與緬甸軍政府領導人敏昂萊 就建交75周年致賀電

大陸國家主席習近平8日與緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）互致賀電，稱慶祝中緬建交75周年。同天，大陸國務院總理李強亦與敏昂萊互致賀電。

習近平指出，建交75年來，中緬「胞波」（同胞之意）情誼歷經風雨、歷久彌堅。雙方秉持共同倡導的和平共處五項原則和萬隆精神，堅持睦鄰友好，深化互利合作，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互堅定支持，樹立國家間友好交往的典範。

習近平提及，5月時與敏昂萊在俄羅斯會晤，就推進中緬命運共同體建設達成重要共識。「中方高度重視中緬關係發展，願同緬方攜手努力」，並盼以兩國建交75周年為契機，加快推進高質量共建「一帶一路」合作，共同落實好全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，推動「中緬命運共同體」建設不斷走深走實，給兩國人民帶來更多福祉。

敏昂萊則提到，習近平2020年對緬甸的歷史性訪問，開啟構建緬中命運共同體的新篇章。敏昂萊亦指，不久前緬甸遭受強烈地震，「中國政府和人民及時提供人道援助，充分體現兩國人民患難與共、守望相助的深厚情誼。」

敏昂萊稱，與習近平在莫斯科舉行富有成果的會晤，就深化緬中戰略合作達成重要共識。「感謝中方堅定支持緬甸實現和平穩定、民族和解、經濟發展，期待加快推進兩國各領域合作，打造更加強勁、堅韌、互利的伙伴關係。」