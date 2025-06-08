陸智庫出南海報告 稱要跟東協「把解決南海問題鑰匙掌握在自己手中」

新華社國家高端智庫8日面向全球發布《中國將南海打造成和平、友誼、合作之海的實踐》中英文智庫報告，報告呼籲，中國和東協國家要「把解決南海問題的鑰匙掌握在自己手中」，牢牢堅持和把握妥處南海問題的正確原則和方向，繼續秉持海洋命運共同體理念，共同將南海打造成為造福地區各國人民的和平之海、友誼之海、合作之海。

報告共有3章、10節，第1章介紹中方在打造和平之海、友誼之海、合作之海的實踐；第2章則提出實踐秉持的4C原則（通過談判協商解決爭議、通過規則機制管控分歧、通過互利合作實現共贏、反對域外勢力插手干涉）；第3章則表明中方願攜手地區國家將南海打造成海洋命運共同體。

在反對域外勢力干預上，報告劍指美國稱，中國維護南海諸島的主權和海洋權益，並不影響外國船舶和飛機依據國際法所享有的航行和飛越自由。「反觀美方，近年來，美軍在南海針對中國的抵近偵察越來越具有進攻性，頻頻逼近中國大陸和海南島領空，不斷刷新抵近中國海岸的距離。每年有約100架次逼近中國大陸及海南島領空，多數距離領海基線已不足30海里。」

對於外界關注南海議題的中菲關係，報告引述歷史進行喊話，報告從1417年律賓古蘇祿國的東王、西王和峒王率家眷、官員共340多人組成友好使團訪華，途中病逝並厚葬山東德州，到2023年8月菲律賓駐陸大使吉米（Jaime Adriano FlorCruz）瞻仰古蘇祿國東王墓的事蹟，舉證其友好交往。

報告指出，中國歷來是南海和平穩定的倡導者、推動者和實踐者。長期以來，中國主張南海和平穩定應由中國和東盟國家共同維護，與東協國家在政治、經濟、人文等各領域深化互信合作，實現互利共贏，成為維護南海和平穩定、推動南海合作和發展的堅定力量。

報告認為，中國將南海打造成為和平之海、友誼之海和合作之海的原則一以貫之，即堅持通過談判協商解決爭議，堅持通過規則機制管控分歧，堅持通過互利合作實現共贏，堅持反對域外勢力插手干涉。

報告提到，該主題於2024年10月啟動，歷時半年多採訪、調研、撰寫、修改、審校完成。