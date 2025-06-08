陸客在日本京都遭刺傷…陸駐日使館提醒「加強安全防範」

日本京都6日晚發生陸籍男性觀光客，遭另名男子持刀刺傷的案件，行凶男子仍在逃，日本警方朝殺人未遂案方向偵辦。大陸駐日使館提醒在日本的中國公民，特別是遊客，加強安全防範。

陸駐日使館7日晚間在微信公眾號稱，駐大阪總領事館第一時間聯繫慰問受傷遊客，並向日警方表達關切，要求日方盡快抓捕嫌犯，嚴懲兇手。

陸駐日使館也提醒在日中國公民，特別是訪日遊客，加強安全防範。切實增強安全意識。密切關注當地社會治安形勢，查詢近期惡性案件發生情況，避免前往人員複雜和治安混亂區域。

日媒NHK報導，6日晚間8時左右，在京都市下京區的路上，37歲陸籍男性觀光客遭1名男子持刀刺傷。受傷男性是從中國到京都觀光，在刺傷案現場附近的餐飲店用餐後，在路上與另名男性發生口角爭執遭刺傷。警方調查得知，受傷的中國男子與行凶者並不相識，正朝殺人未遂案方向偵辦。

近期中國大陸與日本之間民眾遇襲事件頻傳，觸發敏感神經。日本駐北京大使館3日證實，有2名日本男子在大陸遼寧省大連市遭殺害，陸方已拘捕1名陸籍嫌疑人，並指犯案動機疑似為商業糾紛；2024年9月，廣東省深圳發生日籍10歲男童遭當地男子持刀襲擊身亡；2024年6月，江蘇省蘇州也發生另起男子持刀攻擊日本學校校車事件，造成1對日籍母子受傷、1名陸籍女性死亡。