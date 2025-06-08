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陸外匯存底連5月上升 人行連7月增持黃金

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
中國基金報引述大陸匯管研究院副院長趙慶明看法指出，當前大陸黃金儲備的絕對量和相對量都較低，後續大陸央行增持動作可望持續。中新社
中國基金報引述大陸匯管研究院副院長趙慶明看法指出，當前大陸黃金儲備的絕對量和相對量都較低，後續大陸央行增持動作可望持續。中新社

根據大陸國家外匯管理局七日公布的數據，截至今年五月底，中國大陸外匯存底達到三兆二八五三億美元，較前一個月底增加卅六億美元，為連續五個月上升。另，儘管國際黃金價格居高不下，大陸五月仍持續增持黃金。截至五月底，官方黃金儲備達到七三八三萬盎司，較前一個月底增加六萬盎司，為連續七個月增持。

每日經濟新聞報導，中銀證券全球首席經濟學家管濤分析，五月，中國新增外匯存底卅六億美元，雖是連續五個月增加，但增幅較上月的四一○億美元大幅收窄。這主要是受主要經濟體財政政策、貨幣政策和經濟增長前景等因素影響，美元指數先漲後跌，全月基本收平，全球金融資產價格漲跌互現。因此，匯率和資產價格變動對中國外匯存底的估值效應大體上正負相抵。

在黃金儲備部分，中國基金報引述匯管研究院副院長趙慶明看法指出，當前大陸黃金儲備的絕對量和相對量都較低，後續大陸央行增持動作可望持續。

高盛曾預測，今年底黃金價格將突破每盎司三一○○美元，此價格目前已達到。高盛因此又將二○二五年底金價預測上調至每盎司三三○○美元，極端情境下甚至可能衝上四二○○美元。

黃金 高盛 金價 外匯 中國人行

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