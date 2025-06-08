看中大陸殲10「性價比高」 印尼考慮採購

據稱在今年五月印度與巴基斯坦軍事衝突中表現突出的大陸殲十戰機，傳出將有新買家。據央視新聞報導，印尼軍方日前表示，正就採購大陸製造的殲十戰機進行可行性評估。印尼官員稱，這項可能的採購已評估一年以上，美國和法國製的戰機也在採購考量名單中。

央視新聞報導，印尼軍方五日消息，印尼國防部副部長唐尼（Donny Ermawan Taufanto）表示，考慮採購殲十的目的是提升印尼空軍的現代化作戰能力，同時兼顧國防預算的性價比。

唐尼指出，殲十戰機在印巴衝突中的表現是印尼考慮該機型的重要因素之一。此外，相較於西方同類型戰機，殲十的價格更具競爭力，且技術配置符合印尼對「高性價比先進裝備」的需求。

唐尼透露，目前，印尼正重點審查殲十戰機與現有國防系統的兼容性、售後維護支持以及具體採購條款。採購範圍可能不限於戰機，還包括中國大陸製造的艦艇、巡防艦及其他武器裝備。

但路透指出，印尼同時也在審慎評估採購美國F-15EX戰機的計畫，印尼國防部二○二三年已與波音公司簽署相關銷售協議。

唐尼表示，美國戰機的性能已有充分驗證，但目前對美方所報的「廿四架售價八十億美元」仍存疑慮。另，法國的飆風戰機（Rafale）也在印尼考量名單中。

巴基斯坦空軍聲稱，以大陸製殲十戰機擊落印度的法國製飆風戰機。央視新聞隨後證實這一消息，大陸媒體也相繼推出相關報導、評論和紀錄片，大力吹捧殲十的優異性能。

殲十是中國大陸自主研製的高性能、多用途、全天候第三代戰機，迄今正式出口的唯一國家就是巴基斯坦。除印尼外，早前曾傳出的潛在買家還包括伊朗、埃及。