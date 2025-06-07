快訊

吳姍儒接棒「一字千金」 認了中文程度「只有國中畢業」

罷「雙吳」都失利？罷免吳沛憶也送件失敗 罷團：約差3千分沒有達標

大雷雨炸北北桃！烏來、三峽、新店「山區暴雨」國家級警報響

3月以來逐漸上升 中國COVID-19疫情達首階段高點

中央社／ 台北7日電

中國的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例3月以來呈逐漸上升態勢，據指出，疫情目前處於今年第一個階段性高點，而一些省分正出現下降趨勢。

據陸媒封面新聞，中國疾控中心研究員劉起勇日前在北京的記者會做了上述表示。

對於當前疫情，劉起勇表示，監測結果還顯示，「疫情在地區之間存在差異，南方省分活動水平整體高於北方省份」，而全國發熱門診就診人數、重症人數都未超過前期歷次水準，未對正常醫療秩序造成明顯影響。

據指出，當前中國臨床病例以輕症為主，現有檢測試劑和藥物依然有效。

他說，中國COVID-19等呼吸道傳染病監測數據顯示，23月以來，全國流感等其他急性呼吸道傳染病疫情處於低點，但COVID-19疫情呈現逐漸上升的態勢。目前全國疫情處於今年以來第一個階段性高點，並正在一些省分出現下降趨勢。

疫情 COVID-19

延伸閱讀

台南小黃司機猛開車門致騎士夫妻倒地 判刑3月

70翁消化道噴血險窒息 影像式喉頭鏡搶救「黃金30秒」

不是新冠、流感！4歲女童發燒、呼吸道症狀 驗5種快篩揪病因

中流感、新冠疫情再起 鍾南山開口了「要以大S為戒」

相關新聞

中復旦大學研發新型視覺假體 有望讓失明者重見光明

中國復旦大學聯合中國科學院上海技術物理研究所科研團隊，共同開發出全球首款光譜覆蓋範圍極廣的視覺假體。該假體無需依賴任何外...

美要賣印度F-35 中國別苗頭、殲35將提前半年交巴基斯坦

中國製戰機殲10C在印巴衝突中一戰成名，而在美國承諾要加速賣給印度F-35戰機後，巴基斯坦空軍高級官員5日透露，「中國已...

盤點3年施政 李家超稱改變了港府文化 要防範1大陰謀

本屆香港特區政府上任即將滿三周年，特首李家超盤點施政表現，被問及迄今主要工作成績時表示：「首先我改變了政府文化，以結果為...

新華社評論：美國當務之急是撤銷對大陸實施的消極舉措

中美領導人5日晚間通話後，大陸官媒陸續發文闡述此次對話的意義。新華社發布評論指出，美方當務之急是撤銷對大陸實施的消極舉措...

人民日報鐘聲：台灣問題是中美第一條紅線 美應停止製造台海局勢緊張

在大陸國家主席習近平與美國總統川終於實現了川普上任後首次通話，中共黨媒人民日報在今天的三版刊登《鐘聲》評論員文章「對話和...

兩中國留學生被控走私危險真菌入美 陸駐芝加哥使館：反對政治操弄

美國相關司法部門稱，兩名中國留學生因走私危險菌種遭調查起訴。大陸駐芝加哥總領館發言人對此以答記者問形式回應表示，我們從美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。