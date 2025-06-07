3月以來逐漸上升 中國COVID-19疫情達首階段高點
中國的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例3月以來呈逐漸上升態勢，據指出，疫情目前處於今年第一個階段性高點，而一些省分正出現下降趨勢。
據陸媒封面新聞，中國疾控中心研究員劉起勇日前在北京的記者會做了上述表示。
對於當前疫情，劉起勇表示，監測結果還顯示，「疫情在地區之間存在差異，南方省分活動水平整體高於北方省份」，而全國發熱門診就診人數、重症人數都未超過前期歷次水準，未對正常醫療秩序造成明顯影響。
據指出，當前中國臨床病例以輕症為主，現有檢測試劑和藥物依然有效。
他說，中國COVID-19等呼吸道傳染病監測數據顯示，23月以來，全國流感等其他急性呼吸道傳染病疫情處於低點，但COVID-19疫情呈現逐漸上升的態勢。目前全國疫情處於今年以來第一個階段性高點，並正在一些省分出現下降趨勢。
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