新華社評論：美國當務之急是撤銷對大陸實施的消極舉措

中美領導人5日晚間通話後，大陸官媒陸續發文闡述此次對話的意義。新華社發布評論指出，美方當務之急是撤銷對大陸實施的消極舉措；並指大陸國家主席習近平在通話中的涉台發言是對美方發出的鄭重提醒。

文章首先指出，中美領導人5日晚間通話，不僅為中美在日內瓦建立的對話勢頭提供有力政治引領，也為中美關係創造了重回正軌的重要契機，體現出元首外交對於中美關係這艘巨輪校準航向、穩定航程的戰略引領。

針對中美日內瓦經貿會談聯合聲明，文章指，美方一些人在會談後罔顧事實、散布不實之詞，詆毀會談成果，接連推出多項對華歧視性限制措施，這種言行不一的做法，給兩國關係發展造成干擾甚至破壞。文中強調，重點在於美方能否以持續且可信的行動為雙邊關係注入確定性。

文章稱，中美互利共贏是經濟全球化時代資源優化配置的必然結果，人為切斷這種聯繫、大搞脫鉤斷鏈、推行零和博弈，都是逆時代潮流而動，最終只會損害包括美國自身在內的各方利益。

文中接著表示，中美日內瓦經貿會談之所以取得實質性成果，是中方言出必行，在日內瓦會談後便積極採取措施，取消或暫停相關關稅，展現維護對話成果的最大誠意，但中方也有原則，也就是堅決維護國家的核心利益和人民的根本利益，堅決維護國際公平正義和多邊貿易體制。

評論強調，在涉及國家主權和尊嚴的問題上，中方絕不會有任何妥協退讓。對美方而言，當務之急則是實事求是看待取得的進展，撤銷對大陸實施的消極舉措。這不僅是兌現承諾的應有之義，更是推動務實合作的必要前提。

文中也提到涉台問題，指必須高度警惕並妥善處理可能動搖中美關係根基的重大敏感問題，而習近平在通話中強調「美國應當慎重處理台灣問題，避免極少數台獨分裂分子把中美兩國拖入衝突對抗的危險境地」，是對美方發出的鄭重提醒。