人民日報鐘聲：台灣問題是中美第一條紅線 美應停止製造台海局勢緊張

在大陸國家主席習近平與美國總統川終於實現了川普上任後首次通話，中共黨媒人民日報在今天的三版刊登《鐘聲》評論員文章「對話和合作是中美唯一正確的選擇」，就如習近平在對話中向川普提出台灣問題，這篇文章除重申習近平的警告，並進一步指出，台灣問題攸關中國國家主權與領土完整，是中國核心利益的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。「美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，停止向台獨分離主義者釋放任何錯誤訊號，停止製造台海局勢緊張因素。」

評論表示，習近平主席應約同美國總統川普通電話，是本屆美國政府成立後，中美元首首次通話。為動盪不安的世界增添了正面因素。

文章指出，根據美方提議，兩國經貿牽頭人先前在日內瓦舉行會談，邁出了透過對話協商解決經貿問題的重要一步，證明對話和合作是唯一正確的選擇。中方一向言必行、行必果，始終本著負責任的態度，認真對待、嚴格落實、積極維護日內瓦經貿會談共識。反觀美方，在日內瓦經貿會談後，陸續新增出台多項對華歧視性限制措施，嚴重破壞日內瓦經貿會談既有共識，嚴重損害中方正當權益，也勢必損害美方的誠信。

文章稱，同美方透過對話協商解決經貿問題，中方是有誠意的，也是有原則的。既然達成了共識，雙方都應遵守，秉持平等態度，尊重各自關切，爭取雙贏結果。美方應實事求是看待取得的進展，撤銷對中國實施的消極措施。

評論指出，台灣問題攸關中國國家主權與領土完整，是中國核心利益的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。中方捍衛國家主權和領土完整的決心堅定不移。美國應慎重處理台灣問題，避免極少數「台獨」分離主義者把中美兩國拖入衝突對抗的危險境地。美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，停止向「台獨」分離主義者釋放任何錯誤訊號，停止製造台海局勢緊張因素。

它表示，歷史和現實一再表明，中美合則兩利、鬥則俱傷。中方始終秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則看待和處理對美關係，致力於同美方加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展互利合作。兩國根據日內瓦會談有關共識調整關稅措施後，中美航運市場「一船難求」，充分展現兩國企業的合作剛需，再次印證互利共贏是雙方經貿關係的本質。

它稱，無論是推動各自發展，或是推動世界經濟復甦、解決國際和區域熱門問題，都需要中美協調合作。雙方應增進外交、經貿、軍隊、執法等各領域交流，增進共識、減少誤解、加強合作。

文章列舉川普在通話的各項承諾，包括美方將繼續奉行一個中國政策，願同中方共同努力落實日內瓦經貿會談達成的協議，歡迎中國留學生來美學習等。並表示，「希望美方將這些承諾轉化為具體行動」。

評論最後指出，校正航向、找準錨點，才能共同讓中美關係這艘巨輪避開暗礁淺灘、穿越狂風巨浪。中美雙方要用好已經建立的經貿磋商機制，繼續落實好日內瓦共識，盡快舉行新一輪會談。兩國人民和世界各國人民期待中美關係穩定、健康、永續發展，為世界和平發展發揮大國應有作用。