快訊

救了全家！黃金獵犬半夜發現大火 機警叫醒所有人「無人傷亡」被讚爆

周末手機特價優惠！小米14 Ultra砍9千元 三星、蘋果手機最高降萬元

獨／竹聯幫學霸「京葵」羈押照首曝光 昔日霸氣全消了

聽新聞
0:00 / 0:00

王毅與法外長通話「台灣與烏克蘭有本質差異」 巴霍：堅定奉行一中政策

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
中國外交部長王毅6月6日與法外長巴霍（左）通話。圖為兩人今年3月在北京舉行會談。 路透
中國外交部長王毅6月6日與法外長巴霍（左）通話。圖為兩人今年3月在北京舉行會談。 路透

據大陸外交部網站消息，大陸外交部長王毅昨6日應約與法國外交部長巴霍通電話。巴霍表示，法方始終視中方為朋友夥伴，堅定奉行一個中國政策。王毅則表示，台灣問題是中國內政，事關中國國家主權和領土完整，與烏克蘭問題有本質差異。中方重視法方奉行一個中國政策的承諾，相信法方會將這項承諾落實。

王毅表示，習近平主席與馬克宏總統最近舉行通話，就中法加強戰略協作達成重要共識。雙方應籌備下階段各層級交往，並歡迎法方派高階代表出席上海2025世界人工智慧大會。雙方已透過對話協商達成解決經貿問題共識，也應加強人文教育交流，推動中法全面戰略夥伴關係和中歐關係健康發展。

王毅說，中法都具有獨立自主傳統，應增強戰略互信，尊重彼此核心利益。台灣問題是中國內政，事關中國國家主權和領土完整，與烏克蘭問題有本質差異。中方重視法方奉行一個中國政策的承諾，相信法方會將這項承諾落實。希望法方堅持正確立場，反對北約插手亞太事務。

王毅也強調，中法應共同堅持多邊主義，維護自由貿易，反對單邊霸凌行徑。

巴霍歡迎大陸國家副主席韓正赴法出席聯合國海洋大會，表示今日世界不確定性增多，法中關係重要性更為凸顯。

他說，法方始終視中方為朋友夥伴，堅定奉行一個中國政策，期待同中方保持高層交往，密切戰略溝通。雙方加強人文交流，將發出強烈的開放訊號，在當前具有重要意義。法方反對打貿易戰、關稅戰，願繼續透過磋商妥善解決經貿摩擦問題。

雙方也就烏克蘭、巴以、伊朗核等問題交換了意見。

王毅在今年3月27日曾在北京與巴霍舉行會談。王毅當時表示，中歐合作大於競爭，共識大於分歧，完全有條件把關係發展得更好。巴霍當時則指出，法方支持歐中開展對話，協商解決貿易分歧。

王毅 烏克蘭

延伸閱讀

分析指龐德偉獲川普信任 是美國駐中超級大使

川習將通話？會見美國新任駐陸大使 王毅：對話合作是唯一正確選擇

國際調解院今在香港成立 陸外長王毅出席公約簽署儀式

王毅見前泰副總理：中國倡議成立國際調解院 提供和解新選擇

相關新聞

兩中國留學生被控走私危險真菌入美 陸駐芝加哥使館：反對政治操弄

美國相關司法部門稱，兩名中國留學生因走私危險菌種遭調查起訴。大陸駐芝加哥總領館發言人對此以答記者問形式回應表示，我們從美...

王毅與法外長通話「台灣與烏克蘭有本質差異」 巴霍：堅定奉行一中政策

據大陸外交部網站消息，大陸外交部長王毅昨6日應約與法國外交部長巴霍通電話。巴霍表示，法方始終視中方為朋友夥伴，堅定奉行一...

香江風情／陸駐港中聯辦主任突換人 北京為何等不得？

「香港問題好比一本非常深奧的書，要讀懂它並不容易。」這句話出自中共首任駐港中聯辦主任姜恩柱之口而中國大陸駐港中聯辦主任本身，也是本不易讀懂的書，近期中國大陸駐港中聯辦主任突然易人，引發香港政圈猜測。 聯合報資深香港特派員李春，從中聯辦新任主任周霽的兩段表態，推敲北京為何等不得，非得在此時此刻解決香港中聯辦主任的更換。

中、加總理罕見通話 李強籲改善關係

大陸國務院總理李強昨日上午與加拿大新任總理卡尼通話，李強表示大陸願同加方推動兩國關係持續改善，找到妥善解決彼此關切的辦法...

傳馬英九擬出席海峽論壇

中國大陸將於六月十五日舉辦第十七屆海峽論壇，傳出前總統馬英九將與會。馬英九基金會執行長蕭旭岑昨天表示，基金會仍會持續規畫...

美中博弈 陸學者：建立新型國際領導體系已在討論中

面對美中大國博弈，清華大學國際關係研究院名譽院長閻學通近日接受陸媒專訪時，分享他訪歐的感想，稱在逆全球化趨勢下，需要建立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。