中、加總理罕見通話 李強籲改善關係

大陸國務院總理李強昨日上午與加拿大新任總理卡尼通話，李強表示大陸願同加方推動兩國關係持續改善，找到妥善解決彼此關切的辦法；加方發布的訊息則指出兩人討論農產品貿易與芬太尼等問題。

據新華社報導，李強昨日上午「應約」同卡尼通電話。李強表示，前幾年雙方關係「受到不必要的干擾，遭遇嚴重困難」。大陸願同加方一道，推動兩國關係持續改善。

李強指出，中加兩國沒有根本利益衝突，希望加方同大陸相向而行。雙方要深化傳統領域合作，拓展清潔能源、氣候變化、科技創新等新興領域合作，擴大人員交流和經貿往來。大陸願同加方在平等和尊重的基礎上，求同存異、聚同化異，加強各領域交流對話，找到妥善解決彼此關切的辦法。大陸也願同加方共同維護多邊主義和自由貿易，推動經濟全球化和多邊貿易體系朝著正確方向發展。

消息指，卡尼表示，加方願重啟雙邊關係，期待同大陸恢復高層交往和外交、經貿等領域對話機制，加強貿易、農業、能源、環保等領域務實合作。加方也願同大陸加強溝通協調，共同維護國際金融貿易體系。

據加拿大駐廣州總領館發布的中文版通稿，此次通話兩人就雙邊關係交換了意見，同意將兩國之間的溝通管道常規化。雙方還討論了貿易問題，對本周舉行的貿易部長會議表示歡迎。卡尼借此機會向李強提出了影響農業和農業食品產品（包括油菜籽和海產品）的貿易問題以及其他問題。雙方還承諾兩國政府將共同努力應對芬太尼危機。

卡尼五月中旬就任總理時，李強曾向其致賀電。公開資料顯示，這是近年來雙方總理罕見的通話，此前在二○一八年底孟晚舟事件後雙方關係就急轉直下，二○二二年印尼G20峰會更是發生過領導人間的當面指責。