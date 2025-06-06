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張立齊質疑濫權 陸委會：不要挑戰政府執法決心

中央社／ 台北6日電

福建青年教師張立齊因持有中國大陸定居證而被註銷台灣身分。張立齊拍攝影片質疑政府非法行政濫權迫害，陸委會今晚回應「不要心存僥倖，挑戰政府執法決心」。

對於台灣身分被註銷，張立齊昨天發布影片稱，「這是兩岸條例沒有明確規定的事情，政府非法行政濫權迫害」。

陸委會晚間以書面回應，強調台灣民眾在中國大陸設有戶籍、申領持用中國大陸定居證、身分證或護照，都是違反兩岸條例規定，只要經主管機關查證屬實，政府一定會落實法律註銷台灣身分，「少數人不要心存僥倖，挑戰政府執法決心」。

陸委會5日召開例行記者會，副主委兼發言人梁文傑說明查處台灣民眾持有中國大陸證件的情形時表示，經過清查，張立齊已在民國113年領用陸方的定居證，確認過後已經廢止他的台灣身分，「未來若要來台灣，必須要依照兩岸條例相關規定申請入境許可，並經過同意，才能入境」。

陸委會4月16日發布解釋令指出，若台灣民眾持用中共定居證，那就違反兩岸條例第9條之1的規定，即「不得在大陸地區設有戶籍或領用大陸地區護照」，依規定將取消台灣身分。

張立齊成為陸委會發布最新令釋後，因持用中國大陸定居證而被撤銷台灣身分的首例。

陸委會 兩岸條例

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