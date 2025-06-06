赴陸風險與統戰疑慮增加 海基會多舉措應對

中共不斷加強對台各類統戰，海基會董事長吳豊山稱滲透分化行為令台灣民眾厭惡。副秘書長黎寶文則強調，海基會持續對各類有統戰疑慮活動提出相應的提醒，同時積極跟國內各大專院校、社會團體接觸，說明赴陸風險與如何保護自身。

海峽交流基金會（海基會）今天下午舉行例行記者會，由副秘書長黎寶文主持。

對於中共從多方面加大對台統戰情形，黎寶文表示，近期有一些在陸台生的家長或是台商，會向海基會詢問特定活動是否屬於統戰活動。這樣的詢問增加顯示大眾對於中國大陸的各項行為是否涉及統戰，越來越有意識。

此外，他也提到，也樂見民眾有相關問題時，第一時間想到能向海基會洽詢，「海基會會就手上有的一些資訊，提供善意提醒」。

黎寶文進一步說明，目前也積極與國內各大專院校、社會團體接觸，歡迎赴海基會參訪，若有需求也能向海基會提出需求，海基會會視情況派員前往，針對「與中國大陸交流的應注意事項」進行討論、分享，其中包含有哪些風險，以及要如何保護自身安全等。

他也舉例，若是「全程招待」或「落地招待」的活動，就必須注意行程和價值是否百分之百相符，若是中間過程落差太大，可能就要注意是不是有其他的目的；至於風險部分，在赴陸港澳前，於「國人赴陸港澳動態登錄系統」以及針對個人使用的電子用品做電磁紀錄審視，都是自我保護的做法之一。

海基會今天下午舉行第12屆董監事第7次聯席會議，董事長吳豊山致詞時則強調「統戰」兩字在對岸似乎尋常，在台灣卻是兩個壞字眼，滲透分化尤其令台灣人民厭惡。

他呼籲中國大陸停止統戰分化，停止機艦擾台，並以正確的態度對待中華民國和2300多萬台灣人民，進而雙方窮盡智慮耐心協商架構兩岸新關係，攜手追求互惠共榮，以免所謂「和平發展」淪為沒有意義的口號。