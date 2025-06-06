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赴陸風險與統戰疑慮增加 海基會多舉措應對

中央社／ 台北6日電

中共不斷加強對台各類統戰海基會董事長吳豊山稱滲透分化行為令台灣民眾厭惡。副秘書長黎寶文則強調，海基會持續對各類有統戰疑慮活動提出相應的提醒，同時積極跟國內各大專院校、社會團體接觸，說明赴陸風險與如何保護自身。

海峽交流基金會（海基會）今天下午舉行例行記者會，由副秘書長黎寶文主持。

對於中共從多方面加大對台統戰情形，黎寶文表示，近期有一些在陸台生的家長或是台商，會向海基會詢問特定活動是否屬於統戰活動。這樣的詢問增加顯示大眾對於中國大陸的各項行為是否涉及統戰，越來越有意識。

此外，他也提到，也樂見民眾有相關問題時，第一時間想到能向海基會洽詢，「海基會會就手上有的一些資訊，提供善意提醒」。

黎寶文進一步說明，目前也積極與國內各大專院校、社會團體接觸，歡迎赴海基會參訪，若有需求也能向海基會提出需求，海基會會視情況派員前往，針對「與中國大陸交流的應注意事項」進行討論、分享，其中包含有哪些風險，以及要如何保護自身安全等。

他也舉例，若是「全程招待」或「落地招待」的活動，就必須注意行程和價值是否百分之百相符，若是中間過程落差太大，可能就要注意是不是有其他的目的；至於風險部分，在赴陸港澳前，於「國人赴陸港澳動態登錄系統」以及針對個人使用的電子用品做電磁紀錄審視，都是自我保護的做法之一。

海基會今天下午舉行第12屆董監事第7次聯席會議，董事長吳豊山致詞時則強調「統戰」兩字在對岸似乎尋常，在台灣卻是兩個壞字眼，滲透分化尤其令台灣人民厭惡。

他呼籲中國大陸停止統戰分化，停止機艦擾台，並以正確的態度對待中華民國和2300多萬台灣人民，進而雙方窮盡智慮耐心協商架構兩岸新關係，攜手追求互惠共榮，以免所謂「和平發展」淪為沒有意義的口號。

統戰 海基會

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