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美中博弈 陸學者：建立新型國際領導體系已在討論中

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
北京清華大學國際關係研究院名譽院長閻學通指出，在逆全球化趨勢下，建立新型國際領導體系已在國際間被提出討論。（圖／取自北京清華大學國際關係研究院官網）
北京清華大學國際關係研究院名譽院長閻學通指出，在逆全球化趨勢下，建立新型國際領導體系已在國際間被提出討論。（圖／取自北京清華大學國際關係研究院官網）

面對美中大國博弈，清華大學國際關係研究院名譽院長閻學通近日接受陸媒專訪時，分享他訪歐的感想，稱在逆全球化趨勢下，需要建立新型國際領導體系，並指已經聽到部分參與決策的歐洲人士提出，「歐洲與中國是否能合作提供一種新型的集體領導，以推動全球化的恢復與再發展」。

在川習通話後，陸媒澎湃新聞六日刊出閻學通近日受訪全文。他直言，在逆全球化趨勢下，大國競爭策略從全球化背景下追求「絕對收益」的策略，變為限制對手發展以提升自身相對優勢的「相對收益」策略。國際秩序正從全球化向逆全球化轉變，也使國際體系的無序性顯著加劇。

為此，閻學通認為，若要使世界重回全球化軌道，簡單地恢復自由主義秩序或延續當下的民粹主義路徑都難以奏效，唯有建立新型國際領導體系。他透露，近期在歐洲訪問期間，已經聽到部分參與決策的歐洲人士提出，歐洲與中國是否能合作提供一種新型的集體領導，以推動全球化的恢復與再發展。

他還說，「目前，對於中歐合作構建這種新型國際領導模式是否可行，尚無定論，但相關討論已在進行中」。

就美中關稅，閻學通分析，中美雙方未來能夠達成何種協議，關鍵在於美國對中國新增關稅的削減程度。

他認為，若美國能將關稅從當前水平降至川普2017年剛上任時的水準，中美有望達成一項重要協議。因此，協議的具體內容與成果，很大程度上取決於美國降低新增關稅的幅度。

閻學通還表示，在技術領域，無論面臨多大壓力，目前來看，川普政府在技術脫鉤政策上不會輕易改變。他認為，與貿易脫鉤關乎利益分配不同，技術脫鉤涉及中美之間的實力競爭。

因此，閻學通說，從這一角度而言，川普政府或將進一步強化對中國的技術脫鉤政策，以減緩中美科技差距縮小的速度，持續採取措施遏制中國技術進步。

美國 川普

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