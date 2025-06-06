持陸定居證喪失台灣身分 海基會：受影響可提供協助

陸委會查處我國民眾若持大陸定居證、身分證將喪失台灣身分，並於昨日宣布首例為福建台師張立齊。對於政府相關作為，海基會副秘書長黎寶文6日表示，如果民眾有因相關措施產生不便或影響，可向海基會陳情或尋求協助。

黎寶文6日下午，在海基會理監事聯席會議後，主持背景說明會。他首先提到，在會議中，海基會請中經院院長連賢明分享美國關稅對大陸、台商的影響，及可能需要注意的事項。

接著，對於陸委會查處國人持大陸定居證、身分證，將喪失台灣身分，黎寶文說，海基會主要協助兩岸交流往來事項，因此在查證上，不會多扮演角色，但未來若有因為陸委會相關措施，而產生任何不便或其他受影響的，可以來海基會陳情尋求協助，因為這還是屬於兩岸人民交流的一部分。

黎寶文也提到，如果相關機關需要海基會提供資訊，海基會也都可以配合。

值得注意的是，就近期中共對台各類「統戰」受到關注，海基會董事長吳豊山也在理監事聯席會議上提及。黎寶文分享，近期有一些在陸台生家長或是台商朋友，向海基會詢問特定活動是否有統戰疑慮，海基會也會做相應的提醒，並積極跟國內各大專院校、社會團體接觸，歡迎他們來海基會參訪。

黎寶文舉例，海基會提醒國人，若遇到陸方全程招待、落地招待的活動邀請，可能要思考一下。另，建議可在赴陸港澳前，登錄「國人赴陸港澳動態登錄系統」等。

針對媒體追問，近期有哪些大陸的活動讓台商關心，黎寶文提及如海峽論壇以及大陸各地一些大型招商平台等。台生家長方面主要則是擔心，孩子在大陸參加那些交流活動對未來會有影響。

至於政府要求陸配限期補繳「喪失原籍證明」，三個月期限將至，黎寶文表示，目前海基會收到的案件量有增加，較去年同期增長五倍左右，但在海基會這一端目前為止還算順利。

黎寶文還提到，在大陸的三所台商子弟學校近年的確有遇到教材遭陸方扣下、塗黑等情況，海基會一直與學校保持密切互動，也會在孩子回台時安排社會科等課程授課時數，相關安排已行之有年。