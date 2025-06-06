快訊

金馬導演遭爆伸鹹豬手！受害者曝遭性騷過程 「3次身體界線被侵犯」

現場傳爆炸聲！宜蘭烤漆廠大火濃煙密布 消防人車趕往灌救

川馬決裂後有哪些報復手段？ 紐時盤點各有4招能「互相傷害」

聽新聞
0:00 / 0:00

持陸定居證喪失台灣身分 海基會：受影響可提供協助

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
海基會副秘書長黎寶文6日主持背景說明會，談及海基會在政府查處國人持有大陸定居證、身分證中扮演的角色。記者陳政錄／攝影
海基會副秘書長黎寶文6日主持背景說明會，談及海基會在政府查處國人持有大陸定居證、身分證中扮演的角色。記者陳政錄／攝影

陸委會查處我國民眾若持大陸定居證、身分證將喪失台灣身分，並於昨日宣布首例為福建台師張立齊。對於政府相關作為，海基會副秘書長黎寶文6日表示，如果民眾有因相關措施產生不便或影響，可向海基會陳情或尋求協助。

黎寶文6日下午，在海基會理監事聯席會議後，主持背景說明會。他首先提到，在會議中，海基會請中經院院長連賢明分享美國關稅對大陸、台商的影響，及可能需要注意的事項。

接著，對於陸委會查處國人持大陸定居證、身分證，將喪失台灣身分，黎寶文說，海基會主要協助兩岸交流往來事項，因此在查證上，不會多扮演角色，但未來若有因為陸委會相關措施，而產生任何不便或其他受影響的，可以來海基會陳情尋求協助，因為這還是屬於兩岸人民交流的一部分。

黎寶文也提到，如果相關機關需要海基會提供資訊，海基會也都可以配合。

值得注意的是，就近期中共對台各類「統戰」受到關注，海基會董事長吳豊山也在理監事聯席會議上提及。黎寶文分享，近期有一些在陸台生家長或是台商朋友，向海基會詢問特定活動是否有統戰疑慮，海基會也會做相應的提醒，並積極跟國內各大專院校、社會團體接觸，歡迎他們來海基會參訪。

黎寶文舉例，海基會提醒國人，若遇到陸方全程招待、落地招待的活動邀請，可能要思考一下。另，建議可在赴陸港澳前，登錄「國人赴陸港澳動態登錄系統」等。

針對媒體追問，近期有哪些大陸的活動讓台商關心，黎寶文提及如海峽論壇以及大陸各地一些大型招商平台等。台生家長方面主要則是擔心，孩子在大陸參加那些交流活動對未來會有影響。

至於政府要求陸配限期補繳「喪失原籍證明」，三個月期限將至，黎寶文表示，目前海基會收到的案件量有增加，較去年同期增長五倍左右，但在海基會這一端目前為止還算順利。

黎寶文還提到，在大陸的三所台商子弟學校近年的確有遇到教材遭陸方扣下、塗黑等情況，海基會一直與學校保持密切互動，也會在孩子回台時安排社會科等課程授課時數，相關安排已行之有年。

陸委會 海基會 台商

延伸閱讀

在陸台師被除台灣身分 吳宗憲：陸委會怎搞得像國防部

遭廢台灣身分 福建台師稱：「大陸比台灣更民主自由」

海基會台商端節活動 秘書長羅文嘉：搭建台商全球布局的橋樑

邱垂正稱維繫與國台辦溝通機制 陸駁：當然停擺

相關新聞

美中博弈 陸學者：建立新型國際領導體系已在討論中

面對美中大國博弈，清華大學國際關係研究院名譽院長閻學通近日接受陸媒專訪時，分享他訪歐的感想，稱在逆全球化趨勢下，需要建立...

持陸定居證喪失台灣身分 海基會：受影響可提供協助

陸委會查處我國民眾若持大陸定居證、身分證將喪失台灣身分，並於昨日宣布首例為福建台師張立齊。對於政府相關作為，海基會副秘書...

涉串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪 港學運領袖黃之鋒獄中被捕

香港國安警察在監獄扣捕正在服刑的前香港中學生組織領袖黃之鋒，指控其犯下「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，下午在西九龍裁判法院提堂。

瓜地馬拉總統訪台 陸外交部：奉勸做正確選擇

瓜地馬拉總統阿雷巴洛率經濟部和外交部等官員訪台，總統賴清德5日以軍禮歡迎。不過，大陸外交部發言人林劍6日表示，「我們奉勸...

李強與加拿大總理卡尼通話 卡尼：願重啟兩國關係

繼大陸國家主席習近平與美國總統川普通話後，中國大陸與美鄰國加拿大的關係也出現轉機。據新華社，大陸國務院總理李強6日「應約...

習近平接受十一世班禪拜見 望推進宗教中國化

大陸國家主席習近平6日接受，被大陸官方承認的十一世班禪額爾德尼·確吉傑布拜見。這是時隔十年，習近平再次接受他的拜見，習表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。