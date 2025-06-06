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陸籍人士喪失原籍文書驗證 海基會已經手近5000件

中央社／ 台北6日電

移民署要求約1.2萬名在台定居的原陸籍人士補件「喪失原籍證明」。海基會統計，截至5月底，已經手文書驗證共4977件。也有不少人正等待中國大陸相關單位進行文書公證，後續才能在台灣辦理相關手續。

內政部移民署清查獲准在台定居陸配約14萬多人，部分當事人未繳回喪失原籍證明，日前要求約1.2萬人在3個月內補件，否則將撤銷定居證，通知戶政事務所撤銷戶籍登記。

海峽交流基金會（海基會）今天下午舉行例行記者會，由副秘書長黎寶文主持並說明「喪失原籍證明」相關文書驗證的最新進度。

黎寶文指出，從4月1日到5月31日，海基會經手驗證的中國大陸戶籍公證書資料，約有4859件。申請補發的公證書有118件左右，所以總計達4977件，和去年同期相比，增加了大概5倍。

他呼籲收到通知的陸配要謹慎把握、儘快完成，有任何困難或窒礙難行之處，要在第一時間和海基會、陸委會或移民署反映。

近期海基會在全台各地辦理多場說明會，黎寶文表示除了提供諮詢外，也提供一站式服務，若民眾備妥完整的資料，海基會與移民署可以在現場直接協助辦理相關業務。若是民眾真的有窒礙難行之處，也可在現場直接向移民署登記，並了解後續處理方式。

日前海基會內部評估，一般陸配返回中國大陸後，要先到當地的派出所進行申辦，接著把相關證明文件送到當地的公證處進行公證，最後再送回台灣，整個流程至少要1到2個月左右。因此5月到6月之間是送件的高峰期。

移民署 海基會

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