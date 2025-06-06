瓜地馬拉總統訪台 陸外交部：奉勸做正確選擇

瓜地馬拉總統阿雷巴洛率經濟部和外交部等官員訪台，總統賴清德5日以軍禮歡迎。不過，大陸外交部發言人林劍6日表示，「我們奉勸有關國家政府認清大勢、順應民意，早日作出正確選擇」。

對於阿雷巴洛在訪台期間，和接受中央社專訪時，大談台瓜美半導體三角價值鏈，建立強健緊密關係等，林劍6日在主持大陸外交部例行記者會時做出回應。

林劍說，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，這是國際社會的普遍共識，不容挑戰」。

他稱，民進黨當局利用所謂「邦交國」搞政治操弄的圖謀，不過是自欺欺人的把戲，阻擋不了「中國終將統一的歷史大勢」。

林劍接著說，目前全球183個國家和中國建立外交關係，這充分證明堅持「一個中國原則」是國際大義、人心所向、大勢所趨。

林劍喊話，承認「一個中國原則」，發展對華關係，共享發展機遇，才真正符合瓜地馬拉國家和人民的根本利益。我們奉勸有關國家政府認清大勢、順應民意，早日作出正確選擇。