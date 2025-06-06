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習近平接受十一世班禪拜見 望推進宗教中國化

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
2015年6月10日，大陸國家主席習近平也曾在中南海接受班禪額爾德尼·確吉傑布的拜見。新華社
2015年6月10日，大陸國家主席習近平也曾在中南海接受班禪額爾德尼·確吉傑布的拜見。新華社

大陸國家主席習近平6日接受，被大陸官方承認的十一世班禪額爾德尼·確吉傑布拜見。這是時隔十年，習近平再次接受他的拜見，習表示，希望班禪繼承藏傳佛教愛國愛教光榮傳統，堅決維護祖國統一和民族團結，為系統推進大陸宗教中國化、促進西藏現代化建設更好發揮作用。

據新華社，習近平6日在中南海，接受班禪額爾德尼·確吉傑布拜見。習近平勉勵他以十世班禪大師為楷模，努力成為佛學造詣精深、受僧俗信眾愛戴的藏傳佛教活佛，在促進民族團結、宗教和順、西藏穩定發展進步中作出更大貢獻。

習近平說，希望班禪繼承藏傳佛教愛國愛教光榮傳統，堅決維護祖國統一和民族團結。在學業上潛心精進，不斷深化宗教學修、提高宗教造詣，加強各方面知識的學習和掌握。

還有，「在工作上積極有為，為推動鑄牢中華民族共同體意識、系統推進我國（指大陸）宗教中國化、促進西藏現代化建設更好發揮作用。在修養上持重善律，帶頭守法持戒，涵養優良品德和高尚情操」。

據中方發布，班禪表示，一定牢記習近平諄諄教誨，以十世班禪大師為榜樣，堅定擁護中國共產黨領導、堅決維護祖國統一和民族團結。繼續精進學修，不斷提高宗教學識和綜合素質，為促進民族團結進步、系統推進我國宗教中國化、促進西藏現代化建設貢獻力量。

習近平曾在2015年6月，接受班禪額爾德尼·確吉傑布拜見。

據中方發布，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧，中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇陪同接受拜見。

西藏 習近平 佛教

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