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黃之鋒在服刑中被捕 警方指觸犯國安法

中央社／ 香港6日電
前香港眾志秘書長黃之鋒資料照。（美聯社）
前香港眾志秘書長黃之鋒資料照。（美聯社）

正在服刑中的前香港眾志秘書長黃之鋒今天被警方拘捕，警方指他涉嫌違反港區國安法，依「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪名起訴他。

警務處國家安全處公布，今天稍早時在赤柱（監獄）拘捕了一名28歲男子，他涉嫌違反國安法的「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，以及有組織及嚴重罪行條例的「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪。

本地媒體報導，被捕男子為黃之鋒。

據公布，黃之鋒下午在西九龍裁判法院出庭，法庭把案件押後至8月8日再訊，以待警方進一步調查。

據報導，黃之鋒被控於2020年7月1日至11月23日期間，與前眾志創黨主席羅冠聰及其他人在港串謀，請求外國或境外機構、組織、人員實施對香港或中國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動等。

去年底，黃之鋒已因觸犯國安法的「串謀顛覆國家政權」罪，被法庭判刑4年8個月，目前仍在服刑中。

2020年7月港區國安法生效前，羅冠聰已經離港，目前人在英國。

黃之鋒 羅冠聰 國安法

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