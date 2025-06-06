海基會董事長吳豊山喊話大陸海協會 協商架構兩岸新關係

海基會6日下午召開董監事會議，董事長吳豊山表示，「統戰」兩字在對岸似乎尋常，在台灣卻是兩個壞字眼，滲透分化令台灣人厭惡，機艦擾台與和平背道而馳，再次呼籲對口單位海協會，以正確的態度對待「中華民國和2300多萬台灣人民」，耐心協商架構兩岸新關係，攜手追求互惠共榮。

海基會第12屆董監事第7次聯席會議6日下午召開，吳豊山和副董事長許勝雄、梁文傑出席。

吳豊山致詞提到，美國川普總統重新上台後，啟動新的關稅政策，對美中台三邊關係的連動也勢必造成影響，海基會接受政府委託處理兩岸人民交流事務，自然對台商處境嚴密關切，同時對美中交鋒期間的雙方言行也付予最大關注。

因此，吳豊山說，要利用召開董監事聯席會議的機會，向對岸做幾點表白：一、「統戰」兩字在對岸似乎尋常，在台灣卻是兩個壞字眼。滲透分化尤其令台灣人民厭惡。至於機艦擾台，與所謂「和平發展」，根本背道而馳。

他說，總統賴清德就職時宣示希望兩岸之間「以對話取代對抗，以交流取代圍堵，增進合作」之既有政策迄無改變。希望對岸善意解讀，同方向前行。

「二、兩岸近在咫尺，武力相向同遭大害，和睦相處同蒙大利，但和睦相處必須雙方都飽滿善意」。吳豊山認為，對岸各機構常常以極端輕佻的態度對台灣說一些極端輕蔑的言語；希望對岸瞭解這種充滿羞辱、挑釁、嘲笑的言語極不健康，不說才好。

「三、中國在19世紀備受列強欺凌，如今大國崛起，誓言追求民族偉大復興，誠然可歌可泣。同樣的情況是台灣400年來遭受異國統治、殖民統治、高壓統治，如今建設有成，台灣人民追求自立自強也是可歌可泣」。吳豊山表示，其實只要一念之善，中共對台灣的建設成就，也可以樂觀其成。

因此，吳豊山再次呼籲大陸對口單位海協會，「費心協調朝野，拋棄上一代人早已隨風而逝的恩怨情仇，顧全兩岸人民福祉，與台灣同步堆疊善意，並以正確的態度對待中華民國和2300多萬台灣人民，進而兩岸窮盡智慮，耐心協商架構兩岸新關係，攜手追求互惠共榮」。

吳豊山提到，「和平發展」是當前兩岸最高領導人難得交集的共同語言，如果雙方能夠以具體行動付之實現，必可得來和平。他稱，多年來，對岸不斷強調兩岸族群同源、語文同根，並且希望台灣人民合唱什麼兩岸一家親不親，假如其用心是為了推動兩岸和平發展，沒有人會故意惡解，可是漫無節制的滲透分化，以及每日震耳欲聾的機艦擾台聲響，卻擾亂了台灣人民的清思。

他形容，「換句話說，您們（指大陸）說一套、做一套，台灣人民怎麼能夠接受？」