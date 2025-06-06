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川習通話後 港媒稱龐德偉是「超級大使」

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
中共政治局委員兼外長王毅（右）3日會見美國新任大使龐德偉（左）後不久，川習於昨晚進行通話。（新華社）
中共政治局委員兼外長王毅（右）3日會見美國新任大使龐德偉（左）後不久，川習於昨晚進行通話。（新華社）

在大陸國家主席習近平與美國總統川普，於昨晚完成世紀注目的通話後，港媒星島日報今天刊出「中國觀察」文章形容，美國新任駐陸大使龐德偉（David Perdue）深受川普信任，是「超級大使」，無疑是處理美中關係的關鍵人物。

星島日報分析首先提到，74歲的龐德偉，縱橫國際商界四十年，曾任參議員，他在5月中旬一抵達北京，就宣布取漢名為龐德偉，且與川普有著高度相似的商業經歷，「深獲其信任」。

北京學者李海東曾分析，川普選人有四大考量，具備良好的忠誠度、政治經驗、從商經歷以及對中國大陸的熟悉度。

相較前幾任駐美大使的經歷，也可見龐德偉受到中方重視。他在今年5月15日抵北京隔日，就向大陸外交部部長助理洪磊遞交國書副本，後與正部級的大陸副外長馬朝旭會面，如今在川習通話前，於6月3日就與大陸外長王毅見面。

港媒分析稱，回顧2009年，時任大陸外長楊潔篪在美國駐華大使洪博培到任後不久就進行會見，當時中美正逢蜜月期，之後，大陸外長就沒有立即會見新的美國駐陸大使。例如上任伯恩斯2022年3月抵達北京後，直到十月底王毅才接受其到任拜會。

因此，港媒文章分析，無疑，龐德偉是處理美中關係的關鍵人物，中方對其非常重視。他上任不久已與馬朝旭、王毅見面，「可以說是相當獲得禮遇」。

在龐德偉與王毅見面時，王毅還說，希望龐德偉做中美之間可信的溝通者、分歧的調解者、合作的促進者，為推動中美關係健康穩定可持續發展發揮積極作用。

星島日報稱，雖王毅在會見時，批評美方接連出台一系列「消極舉措」，敦促為中美關係重返正軌創造必要條件，但通話（指川習通話）還是上演了，這也凸顯龐德偉確實是川普的親信，是一位「超級大使」。

美中關係 王毅 川普

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