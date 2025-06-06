快訊

無國界醫生現場：以色列在加薩可能構成危害人類罪

川普揚言取消政府合約 馬斯克嗆讓SpaceX「飛龍號退役」又把話收回

川習熱線90分鐘：關稅戰是川普錯誤一招？

聽新聞
0:00 / 0:00

習近平通話川普 牛彈琴列十細節：提台獨具現實針對性

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
美國總統川普在6月5日與習近平通話，有大陸官方背景的微信公眾號牛彈琴6日一早發出解讀文章，列出十個不尋常、值得關注的細節。圖／美聯社
美國總統川普在6月5日與習近平通話，有大陸官方背景的微信公眾號牛彈琴6日一早發出解讀文章，列出十個不尋常、值得關注的細節。圖／美聯社

大陸國家主席習近平昨晚和美國總統川普通話，據中方發布，習近平要求美國應慎重處理台灣問題，避免極少數「台獨」分離主義者把中美兩國拖入衝突對抗的危險境地。有大陸官方背景的微信公眾號「牛彈琴」今晨發文，列出川習通話十個不尋常的細節，表示提到台灣問題、台獨，「極具現實針對性」。

牛彈琴今晨以「這次全世界矚目的電話，10個很不尋常的細節」為題，發文評論此次的川習通話，表示毫無疑問，這是最近一段時間最重要的一個電話，也是川普期待了很久的一個電話。

文章首先表示，此次通話，有兩個意料之中，一是中美元首肯定會有互動，不排除通電話或視訊，二是考慮到川普最近的種種表態，也考慮到中方一貫的外交風格，這次互動肯定在最關鍵的時刻，討論最重要的事情。

牛彈琴列出十個關鍵字，或者可以稱之為十個「細節」，包括中方通稿提出「應約」這個外交術語，表示川普主動發起，中方積極配合，和「兩個尤」，「尤其要排除各種干擾甚至破壞，這尤其重要」，兩人都提到「日內瓦」代表先前達成的共識，跟中方強調是有「原則」的，跟面對中方提到信用問題，川普說，美方願和中方共同努力「落實」協議。

至於細節六，牛彈琴文章特別點名「台灣問題」，表示中美領導人交往，「每次都必談台灣問題，這是中國核心利益的核心利益」。

文章稱，習近平告訴川普，美國應慎重處理台灣問題，避免極少數「台獨」分離主義者把中美兩國拖入衝突對抗的危險境地，「這也是極具現實針對性的」。

其他細節還包括，中方通稿稱，川普說他「十分尊重」中國領導人，「歡迎中國留學生」，「盡快新一輪會談」，和中方歡迎「川普訪華」等。

文章提到，今年1月川普就職前，也就是兩人上一個電話中，川普就表態，希望繼續保持對話溝通，期待盡快與習近平見面等。牛彈琴直指，「這4個月，美國發生了很多事情，中美關係也發生了很大變化，現在川普訪華，終於提上議程了。」

習近平 美國 川普 台獨

延伸閱讀

中美元首通話 習近平強調台灣但川普隻字未提

「接電話！媽寶」川普終於撥通熱線習近平 網友早就先開酸

塑料情碎代價高！馬斯克與川普反目 身價急速縮水340億美元

稀土問題已無疑慮？川普發文證實與習近平通話90分鐘 被嘴：TACO跪好跪滿

相關新聞

習近平通話川普 牛彈琴列十細節：提台獨具現實針對性

大陸國家主席習近平昨晚和美國總統川普通話，據中方發布，習近平要求美國應慎重處理台灣問題，避免極少數「台獨」分離主義者把中...

解讀川習通話 陸學者：使雙方團隊啟動對話結束貿易戰

美國與大陸領導人5日晚間通話，這也是川普就任後的首度，而大陸學者認為，這次雙方領導人通話很重要的是要進一步使得雙方相關的...

習近平與川普通話 籲避免台獨份子把雙方拖入衝突對抗

大陸國家主席習近平5日與美國總統川普通電話，他強調，既然達成了共識，雙方都應遵守。日內瓦會談之後，大陸嚴肅認真執行了協議...

陸電影市場「微死」影城主管絕望 阿湯哥能拯救票房？

「不能更差了！」一名在上海某間影城（電影院）工作多年的主管，面對聯合報數位版記者詢問當前大陸電影票房表現時，如此絕望回應道。 在農曆春節檔期《哪吒2》的熱潮退去後，大陸民眾的觀影熱情迅速冷卻，使五一連假電影總票房失利，僅有7.44億元人民幣，約合台幣31.2億元，還不到去年同期的一半。扣掉疫情期間，假期每日平均票房還創下10年新低。網上流傳一句聳動的話說：大陸電影市場已退回10年前，行業處於「微死」狀態。

央視報導美中領導人通話 習近平：慎重處理台灣問題

央視報導，大陸國家主席習近平昨（5）日與美國總統川普通電話，習近平對於台灣議題強調，美國應當慎重處理台灣問題。

抗戰史觀「不正確」 陸網警公安開罰2網民

今年是抗戰勝利八十周年，中共官方重視維護其既有史觀，已開始整治相關輿論，大陸公安部昨日公布對於兩位網友否定中共在抗戰的中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。