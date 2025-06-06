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分析指龐德偉獲川普信任 是美國駐中超級大使

中央社／ 香港6日電

據分析，美國駐中國新任大使龐德偉（David Perdue）是美國總統川普的親信，深獲其信任；他這次出任駐中大使，是處理中美關係的關鍵人物，是「超級大使」。

星島日報今天刊文表示，中美5月中達成互降關稅的休戰協議之後，雙方仍然摩擦不斷，期間美方曾指中美元首本週有望通話，但川普日前又在社交平台發文，形容中國國家主席習近平非常強硬，「極難和他達成協議」。

但戲劇性的是，習、川昨晚終於通電話。

文章猜測，在習、川通話前，中共中央政治局委員、外交部部長王毅3日會見了龐德偉，應該是為這通電話作最後準備。

據指出，74歲的龐德偉縱橫國際商界40年，曾任參議員，與川普有着高度相似的商業經歷，深獲其信任；川普選擇龐德偉有4大考量：具備良好的忠誠度、政治經驗、從商經歷以及對中國的熟悉度。

文章表示，2009年9月，時任中國外長楊潔篪會見了美國新任駐中大使洪博培（Jon Huntsman），而當時中美正逢蜜月期。之後，中國外長再沒有「馬上會見」新任美國駐中大使；上任大使伯恩斯（NicholasBurns）於2022年3月抵京，王毅在半年之後才見了他，為11月峇里島中美元首會晤作準備。

文章認為，相對於上述美國駐中大使，龐德偉是處理美中關係的關鍵人物，中方對其非常重視；他上任不久，已經與正部級的副外長馬朝旭會面，如今又與外長王毅見面，可以說是相當獲得禮遇。

文章表示，如同王毅所說，中方希望龐德偉「做中美之間可信的溝通者、分歧的調解者、合作的促進者，為推動中美關係健康穩定可持續發展發揮積極作用」。

據指出，雖然王毅會見龐德偉時，批評美方接連推出一系列消極舉措，並敦促他為中美關係「重返正軌創造必要條件」，但習、川通話還是上演了，這凸顯出龐德偉確實是川普的親信，是一位「超級大使」。

美國 美中關係 川普

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