央視報導美中領導人通話 習近平：慎重處理台灣問題

經濟日報／ 記者廖士鋒／綜合報導
大陸國家主席習近平。（新華社）
大陸國家主席習近平。（新華社）

央視報導，大陸國家主席習近平昨（5）日與美國總統川普通電話，習近平對於台灣議題強調，美國應當慎重處理台灣問題。

習近平呼籲「避免極少數台獨分裂分子把中美兩國拖入衝突對抗的危險境地」。

他表示根據美方提議，兩國經貿牽頭人在日內瓦舉行會談，邁出了通過對話協商解決經貿問題的重要一步，受到兩國各界和國際社會普遍歡迎，也證明對話和合作是唯一正確的選擇。雙方要用好已經建立的經貿磋商機制，秉持平等態度，尊重各自關切，爭取雙贏結果。對此中方是有誠意的，同時也是有原則的。

習近平強調，中國人一向言必行、行必果，既然達成了共識，雙方都應遵守。日內瓦會談之後，大陸嚴肅認真執行了協議。美方應實事求是看待取得的進展，撤銷對大陸實施的消極舉措。雙方應增進外交、經貿、軍隊、執法等各領域交流，增進共識、減少誤解、加強合作。

消息指出，川普表示十分尊重習近平，美中關係十分重要。美方樂見中國經濟保持強勁增長。美中合作可以做成很多好事。「美方將繼續奉行一個中國政策」。兩國日內瓦經貿會談很成功，「達成了好的協議」。美方願同大陸共同努力落實協議。

美方歡迎大陸留學生來美學習。習近平歡迎川普再次訪問大陸，川普表示誠摯感謝。兩國元首同意雙方團隊繼續落實好日內瓦共識，儘快舉行新一輪會談。

習近平 日內瓦 川普

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