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助力低空經濟！陸自主研製航空發動機 獲生產許可

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
大陸自主研製的AES100航空發動機5日在湖南獲頒生產許可證並簽訂銷售合約，這意味著此型發動機工業化製造能力獲得適航批准。新華社
大陸自主研製的AES100航空發動機5日在湖南獲頒生產許可證並簽訂銷售合約，這意味著此型發動機工業化製造能力獲得適航批准。新華社

據中國航空發動機集團消息，大陸自主研製的AES100航空發動機昨日在湖南獲頒生產許可證並簽訂銷售合約，這表明AES100發動機已從設計研發階段邁入批量生產階段，為其投入市場、推動低空裝備發展奠定了基礎，並將助力大陸發展低空經濟。

央視報導，航空發動機是飛機的「心臟」，渦軸發動機主要配裝各類直升機。AES100發動機是大陸第一型嚴格按照國際通行適航標準自主創新研製的一千千瓦級先進民用渦軸發動機，此前已在去年八月獲頒大陸民航局型號合格證。此次獲頒生產許可證，意味著此型發動機工業化製造能力獲得適航批准。

報導指出，此發動機設計功率一一○○千瓦、首翻期（開始使用至初次維修的時間）三千小時，應用先進材料和功能部件，具有安全性高、經濟性好、維護便捷、環境適應性廣等特點。可配裝五至六噸級雙發（雙引擎）直升機和三至四噸級單發直升機，「綜合性能達到國際先進水平。」也可用於傾轉旋翼機等飛行器，執行運輸、觀光、救援等任務。

低空經濟近年被大陸視為新的經濟增長點，官方自去年起首次將低空產業寫入「政府工作報吿」。去年十二月，大陸發改委成立低空經濟發展司。

經濟發展 直升機 民航局 材料 央視

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