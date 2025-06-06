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首例！台灣人領陸定居證失台身分 陸委會：陸續有將繼續公布

聯合報／ 記者陳政錄／台北報導
張立齊遭政府廢止其「台灣身分」。圖／取自大陸國家移民管理局微信公眾號
張立齊遭政府廢止其「台灣身分」。圖／取自大陸國家移民管理局微信公眾號

台中民眾張立齊成為因領有大陸「定居證」喪失「台灣身分」第一人。陸委會先前令釋指出，倘若民眾在陸設有戶籍，將喪失台灣身分，包括持有大陸身分證與定居證。在經調查後，陸委會副主委兼發言人梁文傑昨日宣布，民眾張立齊因於二○二四年領用大陸定居證，廢止其「台灣身分」。

梁文傑五日主持陸委會例行記者會時首先主動宣布，陸委會四月發布解釋令，倘若台灣民眾申請持有中共定居證，即違反兩岸條例第九條之一規定，必須除去台灣的身分。

他說，現確認有一民眾張立齊，於民國一一三年（二○二四年）領用陸方的定居證，已經廢止其台灣身分。張立齊未來如要來台，需依據兩岸條例相關規定申請許可，經同意後才能入境。面對媒體追問，梁文傑證實，張立齊為陸委會四月最新令釋後的首例，未來「陸續有就會公布」。

陸委會四月最新令釋指出，兩岸條例規範兩岸人員單一身分制度，倘若民眾在陸設有戶籍，將喪失台灣身分，「設有戶籍」應包括持有中國大陸居民身分證與定居證。

張立齊是在大陸於二○二三年發布關於支持福建設兩岸融合示範區的「意見」，大陸出入境管理局隨於當年十一月六日推出鼓勵台灣民眾赴閩定居落戶的「十項措施」後，於二○二四年一月一日，從廈門市公安局出入境管理支隊移民管理警察領到「台灣居民定居證」，成為該措施實施後首位在福建定居的台灣民眾。

根據當時大陸媒體報導，張立齊來自台中，二○一三年前往北京大學攻讀博士學位，二○二○年成為福建華僑大學國際關係學院博士後並任教。

對於台灣民眾持有大陸身分證、定居證、居住證、台胞證等證件，大陸國台辦發言人朱鳳蓮曾表示，定居證是發放給已被批准來大陸定居落戶的台灣居民短期持有的一種臨時性、過渡性證件。她並指民進黨故意混淆各類證件，是要阻撓破壞兩岸同胞走近走親。國台辦當時並補充，「台胞持有定居證不等於已取得大陸戶籍」。

陸委會 身分證 民進黨 梁文傑 戶籍 國台辦 台胞證 兩岸條例

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