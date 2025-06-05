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韓正見中美二軌對話美方代表團 盼增進對中國理解

中央社／ 北京5日電

中國國家副主席韓正今天在北京會見中美高級別二軌對話美方代表團。他說，希望對話能增進美國各界對中國的了解和理解。

美中5月在日內瓦達成協議後，雙方大幅降低對彼此的關稅，但仍接連在稀土管制、簽證與晶片等領域過招，且相互指責。然而，雙方各級別層級接觸仍持續。

新華社報導，韓正今天在北京會見中美高級別二軌對話美方代表團。

韓正說，中美關係是當今世界最重要的雙邊關係之一。當前中美關係處於關鍵歷史節點。「中美相互尊重、和平共處、合作共贏，不僅有利於兩國，也有利於世界和平與發展」。

他說，希望中美高級別二軌對話能不斷匯聚兩國有識之士的真知灼見，增進美國各界對中國的了解和理解，共同推動中美關係穩定、健康、可持續發展。

根據新華社報導，美方表示，美中高級別二軌對話有助於雙方更好理解對方，為兩國關係發展提供更多有益思路。「中國經濟發展令人欽佩，雙方應加強貿易、投資等領域對話合作」。

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