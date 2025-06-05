福建台籍教師張立齊持大陸定居證 陸委會宣布：廢止台灣身分

陸委會先前令釋指出，倘若民眾在陸設有戶籍，將會喪失台灣身分，包括持大陸身分證與定居證。在經調查後，陸委會副主委兼發言人梁文傑5日宣布首例，他說，民眾張立齊因在2024年領用大陸定居證，因此廢止他的「台灣身分」。

梁文傑5日主持陸委會例行記者會，梁首先主動宣布，先前陸委會令釋指出，倘若台灣民眾申請持有中共定居證，違反兩岸條例規定，其中，有一位民眾張立齊，在民國113年（西元2024年）領用定居證，因此廢止他的台灣身分。

梁文傑補充，如果他未來要來台灣，需要依據兩岸條例相關規定申請許可，必須經同意以後才能入境。

面對媒體追問，梁文傑證實，張立齊為陸委會4月最新令釋後的首例，未來「陸續有就會公布」。

陸委會4月最新令釋指出，兩岸條例規範兩岸人員單一身分制度，倘若民眾在陸設有戶籍，將會喪失台灣身分，「設有戶籍」應包括持有中國大陸居民身分證與定居證。

張立齊是在大陸於2023年發布，關於支持福建建設融合發展示範區的意見，大陸出入境管理局也發布出鼓勵台灣民眾赴閩定居落戶、便利台灣民眾在閩生活發展等10項出入境政策措施後，於2024年1月，從廈門市公安局出入境管理支隊移民管理警察手中領到《台灣居民定居證》，成為該措施實施後首位在福建定居的台灣民眾。

據當時陸媒發布訊息，張立齊是在福建華僑大學任教台籍教師。

對於台灣民眾持有大陸身分證、定居證、居住證、台胞證等證件，大陸國台辦發言人朱鳳蓮曾表示，定居證是發放給已被批准來大陸定居落戶的台灣居民短期持有的一種臨時性、過渡性的證件，認為民進黨故意混淆各類證件，是要阻撓破壞兩岸同胞走近走親。

大陸國台辦當時又補充，「台胞持有定居證不等於已取得大陸戶籍」。