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美提高鋼鋁關稅等措施 陸商務部：停止泛化和濫用國家安全概念

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸商務部發言人何咏前。歐新社資料照
大陸商務部發言人何咏前。歐新社資料照

大陸商務部5日舉行例行記者會，針對近期涉美問題，大陸商務部發言人何咏前表示，敦促美方尊重經濟規律，摒棄零和思維，停止泛化和濫用國家安全概念；另關於美國貿易代表辦公室宣布延長「301調查」中的關稅豁免期限，何咏前指，敦促美方徹底取消包括301關稅在內的各種對華限制措施，與中方共同維護日內瓦經貿會談共識精神。

針對美國總統川普簽署公告新措施，4日起鋼鋁關稅將加倍增至50%。何咏前表示，中方已多次強調242關稅是典型的單邊主義和保護主義行徑，早已被世貿組織爭端解決機制裁定違反世貿規則，此次美方再一次提高鋼鋁及其衍生製品關稅，不僅損人害己，無助於維護產業安全，還將嚴重擾亂全球產業鏈供應鏈穩定，美方做法已遭到多個國家反對。

何咏前表示，中方敦促美方，尊重經濟規律，摒棄零和思維，停止泛化和濫用國家安全概念，與各方一道維護以規則為基礎的多邊貿易體制，通過平等對話解決各自關切，共同維護全球產業鏈供應鏈穩定。

此外，美國貿易代表辦公室宣布，延長大陸在技術轉移、智慧財產權和創新方面的行為、政策及做法的301調查中的關稅豁免期限，決定將2024年5月延長的164項豁免商品，及2024年9月新增的14項豁免商品，統一延長豁免期至‌2025年8月31日‌，涉及泵、電機、汽車零部件、自行車、醫療用品等商品類別。

何詠前指出，中方反對301關稅的立場是明確一貫的，301關稅措施是典型的單邊主義和貿易保護作法，此前，世貿組織專家組已裁決，301關稅措施違反世貿規則。

她指，301關稅措施最終成本由美國企業和消費者承擔，這是典型的損人不利己行為。敦促美方徹底取消包括301關稅在內的各種對華限制措施，與中方共同維護日內瓦經貿會談共識精神，推動中美經貿關係健康、穩定、可持續發展。

美方 美國 日內瓦經貿會談

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