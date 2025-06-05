溫哥華紀念六四...千人無懼悼英魂 促大陸尊重人權

一年一度的溫哥華六四燭光晚會再度於市中心林思齊公園舉行，約千人手持蠟燭和標語悼念北京天安門事件的死難者，並為受牢獄之災的香港民主人士發聲。加拿大外交部門也發文敦促大陸尊重人權。

晚會主辦方溫哥華支援民主運動聯合會主席梁恩（Edmond Leung，音譯）表示，儘管36年過去了，但天安門和香港民主抗爭運動的血淚史永遠不會被忘記。

他感嘆：「以前維園曾經燃起數萬支蠟燭悼六四，都沒有造成國家安全問題，今年有人僅是安靜地坐著捧蠟燭、有人手持白花站立街頭，就因此被警方逮捕，是什麼樣的政府這麼懼怕手無寸鐵的人民呢？」

在台灣，有多個政府機關收到恐嚇信，威脅若舉辦相關六四紀念活動就將「引爆炸藥」或「開槍射殺」，而這種恫嚇手法並未影響溫哥華台灣僑胞們走出來支持六四的信念。

北美洲台灣婦女會西北區理事林儀君說：「台灣人勇敢地站出來支持大陸和香港的民主運動，凝聚理念相近的夥伴，相信對未來進一步鞏固台灣和平安全有很大幫助。」

英屬哥倫比亞大學（UBC）教授山人幸琪說：「如此的恫嚇手段更印證了民主和自由不是天上掉下來的，是要努力爭取並悉心呵護的，就算在加拿大這樣的自由國度，也不能對北京干預掉以輕心。」

駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣也說，台灣人民一向擁有強大的愛與勇氣，永遠站在守護民主的最前線。

現場有不少來自大陸的移民，勇敢站出來為六四死難者發聲。

從大陸移民至加拿大、如今是溫哥華市議員的周楠（Lenny Zhou）年年參與六四紀念活動，他說：「有人在網路上批評我又參與悼六四活動了，下次絕不能再讓我選上，但我不會因此忌憚退縮，歷史需要被承認、正義需要被伸張。」

大陸民營企業家權益保障聯盟理事長孫金亮和幾名成員也出席，他們說：「我們是被鐵拳揍醒，才恍然覺悟到共產黨的可惡。既然來到加拿大這片自由土地，更要為那些無法暢所欲言的大陸人民表達心聲。」

大陸民主黨溫哥華黨部負責人郝丹很欣慰看到活動現場有許多年輕面孔，包括他自己也帶著孩子一起來。郝丹說：「歷史就是歷史，是不能被抹滅、不能被噤聲的。我們不會遺忘，會一代又一代將六四精神傳下去。」

主辦方在林思齊公園廣場現場架設多個攤位，包括用中英文介紹天安門六四事件真相、香港民主抗爭運動和國安法近況，並呼籲民眾寫信支持香港在囚政治犯以及兒童故事廣場等。參與民眾也展示不同的創意支持六四，例如自製民主女神像、大型海報旗幟、設計六四T恤等。

現場還有自由樂隊演唱多首民主之歌，最後眾人們排隊點亮蠟燭，象徵燭光不滅、歷史永記。

加拿大全球事務部今天發文紀念六四事件36週年，稱「這場事件導致許多手無寸鐵的和平公民喪生，紀念逝者的同時，加拿大繼續呼籲大陸遵循國際法規定的人權義務。」