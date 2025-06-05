中共前軍官回憶六四 喊話台灣人正視中共威脅

36年前目睹天安門六四事件的前中共解放軍前軍官李曉明近日公開發聲，指台灣人要認識六四、要認識中國大陸的獨裁制度，及對台灣民主制度的威脅，把台灣議題國際化，才能保證台灣的安全。

中共解放軍前軍官李曉明日前接受中央社訪問，談及六四與台灣。他表示，當年他是116師，應該是首先在天安門廣場執行清場任務。116師長許峰在1989年6月3日晚上穿著便衣，帶了一些參謀人員先到天安門廣場附近查看。

李曉明表示，當時已經開槍了，親眼看到受傷群眾。許峰應該是良心受到觸動，下令他們不要進去，一直在廣場外面徘徊，消極抵抗。

李曉明表示，台灣是民主國家，很多人不關心政治，但台灣人要知道或了解六四，因為這關係到台灣人的命運前途。台灣人需要認識中國大陸的獨裁制度，對台灣民主制度的威脅，而且這種威脅，不是一種口頭威嚇，現在是武力威脅。

他認為要把「台灣這個問題」國際化，才能保證台灣的安全。