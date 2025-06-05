陸指控我資通電軍指揮5駭客組織 還企圖竊取「聯合利劍」軍演情報

大陸國家計算機病毒應急處理中心、360數字安全集團5日發布報告稱，台灣的資通電軍指揮駭客組織，曾在中共東部戰區實施「聯合利劍」系列演習時，針對沿海地區海事相關單位展開釣魚郵件攻擊，企圖竊取海事相關情報，預判軍演行動。

陸媒環球網5日指，該報告《「蚍蜉撼樹」—台民進黨當局「資通電軍」黑客組織網絡攻擊活動調查報告》，曝光了台灣資通電軍的歷史背景、組織架構、人員構成、工作地點、工作任務及網攻案例等內幕。

環球網引述該報告稱，台灣「資通電軍」全稱為「國防部資通電軍指揮部」，是蔡英文上台後在美國軍方支持下著力打造的「第四軍種」，前身隸屬我國防部「老虎小組」網路部隊。

報告稱，資通電軍負責統籌台灣軍方與民間網路技術力量，專責對大陸、港澳地區開展網路攻擊滲透，大肆竊取敏感數據和重要情報，配合美反華勢力對大陸開展輿論戰和認知戰，秘密策動「顏色革命」，妄圖擾亂社會公共秩序，製造族群對立、放大社會矛盾，阻撓國家統一，被外界稱為「台灣最神秘的部隊」。

報告稱資通電軍部隊指揮5個駭客組織，分別為APT-C-01（毒雲藤）、APT-C-62（三色堇）、APT-C-64（匿名者64）、APT-C-65（金葉蘿）和APT-C-67（烏蘇拉）。

報告指，這些駭客組織，針對大陸、港澳地區的國防軍工、航空航天、政府部門、能源交通、海事、科研及科技企業等重點部門、重點領域的網路系統，實施數千次大規模網攻；透過漏洞掃描、密碼爆破、SQL注入、釣魚郵件攻擊、內網嗅探、木馬植入等初級網攻手法，嘗試繞過目標系統安全防護措施，獲取系統內網控制權限，以竊取敏感數據和重要情報、干擾企業正常經營活動。

其中，APT-C-67（烏蘇拉），即為今年5月20日，廣州公安局天河區分局發布的官方通報述及，對廣州某科技公司實施攻擊的駭客組織。

報告指，2024年5月起，中共東部戰區於台灣周邊多次「聯合利劍」演習，APT-C-01將攻擊目標延伸到海事領域，針對沿海地區海事相關單位，展開針對性釣魚郵件攻擊，企圖竊取海事相關情報，預判軍演行動。

報告還聲稱，2024年上半年，APT-C-62組織加強針對大陸國防軍工、交通運輸、能源基建等關鍵資訊基礎設施的網路滲透攻擊活動，是企圖向美國出賣大陸國防、軍事和能源儲備相關敏感情報。

報告亦述及，2023年9月杭州亞運會期間，APT-C-64組織持續活躍，多次使用Web系統漏洞滲透攻擊大陸、港澳的入口網站、戶外電子螢幕、網路電視，企圖獲取控制權限，投放非法內容，以製造社會輿論，擾亂社會秩序。

報告批評，台灣的APT組織在攻擊意圖、目的以及民進黨當局頻繁採取的「台獨、賣國」行徑存在明顯一致性，暴露民進黨當局妄圖「挾洋自重」，「為謀取政治私利，不惜出賣民族和國家利益的醜陋嘴臉。」

環球網報導引述知情人士透露，民進黨當局長期與美國國家安全局（NSA）、中央情報局（CIA）等情治部門狼狽為奸，依托資通電軍，對大陸、港澳實施網路攻擊破壞活動，配合美國「印太戰略」、妄圖「倚美謀獨」；還指美國情治部門長期為台灣資通電軍提供人員培訓和技術裝備支持，多次派出「前出狩獵」（Hunt forward）團隊赴台，對大陸開展網攻。