大陸制裁沈伯洋父親企業 陸學者：沈伯洋是兩岸交流最大破壞者

大陸對其認定的「台獨頑固分子」再出招，大陸國台辦5日指出，民進黨立委沈伯洋的父親沈土城之公司，與大陸某些企業存在貿易往來與業務合作，從中謀取經濟利益，陸方決定對該公司實施懲戒；廣州的公安局也通緝20名我方資通電軍人員。大陸涉台學者分析，當前兩岸關係很不好，沈伯洋「上躥下跳」，對台灣參加兩岸交流的民眾形成了極大的威脅，「他是對台海和平穩定兩岸交流的最大的破壞者。」

據新華社，國台辦發言人朱鳳蓮5日表示，經查，「台獨頑固分子」沈伯洋之父沈土城在台灣企業兆億有限公司擔任負責人，該公司與大陸某些企業存在貿易往來與業務合作，從中謀取經濟利益。同時大陸廣東廣州市公安局天河區分局5日也發布懸賞通告，對我資通電軍20位人員懸賞通緝。

據悉，大陸對沈伯洋的懲戒在去年10月14日，時隔超過半年後再度宣布新措施。

北京聯合大學台灣研究院院長李振廣向本報分析，大陸在推動對台政策方面是「穩紮穩打」，一步步地來。在宣布「台獨頑固分子」以後，經過一段時間觀察，若確實不改悔，就要推動進一步的懲戒、要具體化了。「過去也有進入台獨分子名單者，進入以後就老老實實，不張揚」，他指這一類「相信大陸應該也是會觀察」。

同時李振廣稱，當前的兩岸關係很不好，沈伯洋上躥下跳，對島內（指台灣）參加兩岸交流的民眾形成了極大的威脅，他是對台海和平穩定兩岸交流的最大的破壞者。李振廣認為，此次宣布的只是第一步，「相信後面還會有」，特別是針對沈伯洋這種不收斂的頑固台獨分子，陸方一定會「一拳一拳的打」，最後是「重拳」。

另外對於大陸廣州市天河區公安局5日宣布懸賞我資通電軍20名人員，這是5月20日、27日該局兩度發布警情通報指控廣州科技公司遭境外駭客組織攻擊後的最新作為，人數也高於以往中共國安部的點名。李振廣分析，這跟對沈伯洋的進一步懲罰聯合起來看，在這個階段可能也是集中推出，對這些對兩岸關係有破壞者，要做出具體的懲戒措施。

他表示，這20個人做的這些壞事，對大陸相關攻擊是需要追究責任的，不要以為因為在台灣、躲在螢幕後面敲著鍵盤，就以為大陸不知道。此次通緝說明「大陸對這些都是很清楚的，希望後面的人其他人不要再這麼做。」

未來陸方還會有新措施或點名其他人？李振廣則斷言「一定會」。他認為，對台灣參加兩岸交流合作的人，包括對統派等人進行迫害、陷害、誣告者，以及進入「台獨頑固分子」名單者，大陸「一定會一步步去追他」。

公開資料顯示，這並非大陸國台辦首次點名制裁台灣企業，2022年8月時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，國台辦曾宣布懲戒宣德能源、淩網科技、天亮醫療、天眼衛星科技等企業，理由是它們捐款給「台獨頑固分子關聯機構」台灣民主基金會、國際合作發展基金會，大陸官方禁止大陸組織、企業、個人與這些企業進行任何交易、合作，禁止有關企業負責人入境。