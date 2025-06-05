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【重磅快評】林昀儒繫紅領巾陸委會罩 歐陽娜娜服氣嗎？

聯合報／ 主筆室
林昀儒受球團邀請前往大陸校園進行活動時戴上「紅領巾」，陸委會和體委會齊聲抨擊大陸統戰。圖／截圖自微博
林昀儒受球團邀請前往大陸校園進行活動時戴上「紅領巾」，陸委會和體委會齊聲抨擊大陸統戰。圖／截圖自微博

桌球好手林昀儒在大陸山東參加小學公益活動，被拍到和出席者一起戴紅領巾，與小學生高唱《我愛你中國》。陸委會和體委會齊聲抨擊大陸「將兩岸單純專業交流涉入統戰」，稱小林是不知情被設局成統戰工具。但林昀儒是出席職業運動的商業活動，和歐陽娜娜被大陸經紀公司發微博宣傳「台灣當歸」是同一類事。陸委會顯然不敢對奧運國手「依法送辦」，否則「抗中保台」就破防了。

林昀儒加入大陸職業球隊，必須配合商業活動，但賴政府所謂「知情人士」偏要洗地帶風向，聲稱因小林近期多次贏中國選手，中方贏不了，就想把他當作中國人，吃台灣豆腐。顯然，黨很怕人民發現奧運國手和藝人一樣赴陸發展，就將「小林戴紅領巾」扭曲成「統戰」惡行。賴政府去中化不遺餘力，但自欺欺人，就能迴避各行各業出現「選擇中國市場」的事實嗎？

林昀儒2024年底重返山東魏橋俱樂部，隊友有奧運冠軍王楚欽及世界排名第五的梁靖崑，小林是世界第十五。本季開賽前，魏橋集團安排系列團建活動，增強團隊合作精神，包括前往集團經營的實驗學校交流。這是職業運動的商業營銷，提高知名度和社會形象，林昀儒作為簽約球員，有拒絕的空間嗎？這類公關活動事先都有流程和形象安排，要說紅領巾是臨時硬上，更像是我方官員硬掰的「反統戰」說法。

山東魏橋在中國乒超戰績數一數二。小林告別日本T1之後，二度簽約山東魏橋，應是出於精進職業生涯的選擇。當天六名王牌球員出席，和小學生一起戴紅領巾互動，在大陸民眾看來，這種橋段再平常不過。除了關注C位的王楚欽，也有人說「小林很接地氣」。但對部分台灣人來說，看到「紅領巾」立刻想到統戰、矮化台灣。為何不想想：何以林昀儒要重回山東打球？

紅領巾事件同時，體委會正與桌球協會為選手權益隔空交戰。桌協惡整選手不是第一次，去年未能及時處理林昀儒因傷退賽，害他世界排名下跌，也在許多比賽失去種子位。體委會有重視嗎？官員只會在政治事件搶表忠，把商業活動當作國家賽事，大談「對等尊嚴」。網友嘲諷，「有本事，怎不叫小林解約退賽？」

陸委會 統戰 林昀儒 小學生

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