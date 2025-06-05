陸發布報告 指控台灣資通電軍與美情治部門合作、詆毀侮辱抗日英雄

大陸廣州市公安局天河區分局5日發布通告，通緝台灣20名「資通電軍」，大陸國家計算機病毒應急處理中心等機構同日發布報告，指資通電軍以網路攻擊滲透挑撥離間兩岸人民感情，並與美國相關部門合作「倚美謀獨」，陸學者並稱，這次行為是嚴格依法辦事，以後像是散布分裂謠言等行為，也會依照相關法律予以追責。

大陸國家計算機病毒應急處理中心的報告《「蚍蜉撼樹」—台民進黨當局「資通電軍」黑客組織網絡攻擊活動調查報告》聲稱，台灣的資通電軍專門針對大陸、港澳地區實施長期網路攻擊滲透，竊取敏感數據和情報資訊，甚至還配合美國的反華勢力，對陸發動輿論戰、認知戰，挑動、製造族群對立，妄圖擾亂社會秩序，阻撓國家統一。

報告指，台灣資通電軍偽裝的駭客組織，對大陸和港澳地區的數位媒體服務系統，以及相關網站、戶外電子螢幕、網路電視等滲透入侵，上傳發布大量「台獨」分裂、「精日」（精神日本人）等標語，「惡意詆毀侮辱中華民族抗日英雄，藉中華民族的集體傷痛取樂，挑撥離間兩岸人民感情。」

廣州市公安局天河區分局副局長紀朝平稱，近年來台灣資通電軍頻繁對大陸境內不同領域機構實施無差別網路攻擊活動，圖謀竊取敏感數據，向無情報價值的網路系統上傳「台獨」、「精日」標語，煽動分裂國家，並惡意破壞網路系統正常運行，性質極其惡劣。

據央視新聞，知情人士透露，台灣民進黨當局長期與美國國家安全局（NSA）、中央情報局（CIA）等情治部門合作，配合美國亞太戰略，妄圖倚美謀獨；美國情治部門則長期為台灣資通電軍提供人員培訓和技術裝備支持，多次派團隊赴台，對大陸進行網路攻擊。

北京大學新聞傳播學院教授、海峽兩岸關係研究中心特約研究員田麗表示，台灣資通電軍做這件事情的目的不只是為了自身安全，更多是與西方一些國家共享情報，甚至出賣台灣同胞和大陸同胞的利益，為獲取一點點的政治資源，「技術並不先進，帶有非常強的挑釁性，希望通過挑動大陸對他進行反擊，以此來刺激兩岸民眾的對立情緒，綁架民眾的政治立場。」