快訊

網紅饅頭媽再捲小三疑雲！正宮女友怒控男方劈腿 深夜發文澄清「她不知情」

YouTube又改！超便宜Premium Lite會員方案也加入廣告 付錢也沒用

川普全面禁止12國人入境美國、各國原因曝光 另有7國受部分限制

聽新聞
0:00 / 0:00

六四36周年…香港警方拘捕2人、扣查10人 最小15歲

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
2020年香港支聯會（香港市民支援愛國民主運動聯合會）在維園舉辦「六四」燭光晚會，這也是近年來最後一次的悼念晚會。中央社資料照
2020年香港支聯會（香港市民支援愛國民主運動聯合會）在維園舉辦「六四」燭光晚會，這也是近年來最後一次的悼念晚會。中央社資料照

昨天是六四事件36周年，香港銅鑼灣維園一帶有大量警察戒備，香港警方表示，截至4日晚上11時半，在港島中區及東區分別拘捕2人及扣查10人。其中，被查扣者中最小年紀15歲。

綜合明報和星島日報報導，香港警務處副處長（國家安全）簡啟恩及國安處長江學禮當天下午也到維園視察。

港警方面稱，一名26歲大陸女子4日下午在花園道公眾地方形跡可疑，人員上前截查期間，該名女子未能向人員出示有效身份證明文件，被以涉嫌「未能出示身份證明文件」被捕。該名女子被帶返警署作進一步調查，其後獲准離開。

另有一名24歲香港本地男子，他於晚上在興發街附近經人員上前截查期間，因被懷疑情緒激動，拒絕合作，被以涉嫌「阻撓在正當執行職務的警務人員」被捕，現正被扣留調查。

此外，灣仔區及東區另有5男5女，年齡介於15至69歲，被以涉嫌破壞社會安寧而被帶返警署作進一步調查，其中3人現正被扣留調查，其餘7人調查後獲准離開。

報導指，昨日維園足球場內有社團辦家鄉市集，有歌舞表演；球場外有市民用各種方式悼念，有人坐在長椅祈禱、有人穿黑衣跑步，有人散步時用手機播放《自由花》歌曲等。

5日凌晨，在維園及記利佐治街繼續有警員巡邏，不過警員人數較昨晚大為減少，有市民在維園長櫈歇息，遭警員要求離開。

香港 港警 文件 六四

延伸閱讀

六四36週年！香港維園沒有六四集會 警方高度戒備

文明行為竟藏安全隱患 香港多地地鐵叫停扶手電梯「左行右立」

警拘5人涉港獨言論、虛報炸彈 澳門首有記者採訪遭帶走

鄭雁雄去職 傳事前未掌握長和售港口 讓北京措手不及

相關新聞

陸公安發布通告 通緝台灣20名「資通電軍」、懸賞每人4萬

新華社5日報導，廣州市公安局天河區分局5日發布懸賞通告，聲稱「公布中國台灣民進黨當局『資通電軍』指揮實施的非法網絡攻擊活...

陸國台辦稱「懲戒」沈伯洋父親企業 禁止與陸交易

繼港媒《大公報》3日多篇報導指民進黨立委沈伯洋的父親沈土城「倒賣大陸商品賺差價」後，大陸國台辦5日上午表示，沈土城的兆億...

陸發布報告 指控台灣資通電軍與美情治部門合作、詆毀侮辱抗日英雄

大陸廣州市公安局天河區分局5日發布通告，通緝台灣20名「資通電軍」，大陸國家計算機病毒應急處理中心等機構同日發布報告，指...

六四36周年…香港警方拘捕2人、扣查10人 最小15歲

昨天是六四事件36周年，香港銅鑼灣維園一帶有大量警察戒備，香港警方表示，截至4日晚上11時半，在港島中區及東區分別拘捕2...

紀念六四 賴清德總統：威權主義仍是國際挑戰

昨是六四事件卅六周年，賴清德總統表示，紀念六四天安門事件，不只為了悼念歷史，更是為了延續這段記憶。國民黨表示，紀念六四是...

六四36周年 北京香港維安趨嚴

昨日是六四事件卅六周年，北京市區天安門廣場周邊查驗動作趨嚴，但仍有大批遊客進入，相較往年，沒有出現大規模收緊的安保措施，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。