六四36周年…香港警方拘捕2人、扣查10人 最小15歲

昨天是六四事件36周年，香港銅鑼灣維園一帶有大量警察戒備，香港警方表示，截至4日晚上11時半，在港島中區及東區分別拘捕2人及扣查10人。其中，被查扣者中最小年紀15歲。

綜合明報和星島日報報導，香港警務處副處長（國家安全）簡啟恩及國安處長江學禮當天下午也到維園視察。

港警方面稱，一名26歲大陸女子4日下午在花園道公眾地方形跡可疑，人員上前截查期間，該名女子未能向人員出示有效身份證明文件，被以涉嫌「未能出示身份證明文件」被捕。該名女子被帶返警署作進一步調查，其後獲准離開。

另有一名24歲香港本地男子，他於晚上在興發街附近經人員上前截查期間，因被懷疑情緒激動，拒絕合作，被以涉嫌「阻撓在正當執行職務的警務人員」被捕，現正被扣留調查。

此外，灣仔區及東區另有5男5女，年齡介於15至69歲，被以涉嫌破壞社會安寧而被帶返警署作進一步調查，其中3人現正被扣留調查，其餘7人調查後獲准離開。

報導指，昨日維園足球場內有社團辦家鄉市集，有歌舞表演；球場外有市民用各種方式悼念，有人坐在長椅祈禱、有人穿黑衣跑步，有人散步時用手機播放《自由花》歌曲等。

5日凌晨，在維園及記利佐治街繼續有警員巡邏，不過警員人數較昨晚大為減少，有市民在維園長櫈歇息，遭警員要求離開。