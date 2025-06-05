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陸國台辦稱「懲戒」沈伯洋父親企業 禁止與陸交易

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陸國台辦稱「懲戒」沈伯洋父親企業 禁止與陸交易

聯合報／ 大陸中心／即時報導
民進黨立委沈伯洋。聯合報系資料照片
民進黨立委沈伯洋。聯合報系資料照片

繼港媒《大公報》3日多篇報導指民進黨立委沈伯洋的父親沈土城「倒賣大陸商品賺差價」後，大陸國台辦5日上午表示，沈土城的兆億有限公司與大陸某些企業存在貿易合作，稱對該公司實施懲戒，禁止其與大陸組織、企業、個人進行任何交易合作。

新華社5日報導，大陸國台辦發言人朱鳳蓮5日表示，「台獨」頑固分子沈伯洋之父沈土城在台灣企業兆億有限公司擔任負責人，「該公司與大陸某些企業存在貿易往來與業務合作，從中謀取經濟利益。」

朱鳳蓮稱，大陸方面絕不允許「台獨」頑固分子關聯企業在大陸謀利，「決定對兆億有限公司實施懲戒，禁止其與大陸組織、企業、個人進行任何交易、合作，並將對其採取其他必要措施。」

先前沈伯洋在大公報報導後在臉書表示，「請朋友們幫我收集現在台灣在說我們家公司洗產地的言論，跟著中國造謠，沒問題，全部都要來提告。」

沈伯洋表示，他家是貿易商，是維基百科就有寫的事情。主要是做非洲和南美洲，他舉例，例如厄瓜多開了一家賣場，要賣腳踏車，「我們就會幫忙進貨，可能從日本、台灣、中國…看客戶要什麼。日本我們最常訂挖土機和發電機，韓國可能是不鏽鋼，中國是汽車零件，台灣是布料等等，一切都取決於客戶要買什麼樣的東西。」，「然後這樣可以被操作成「洗產地」？拜託，貨都是從各國直接運到目的地好嗎？」

沈伯洋 土城 台獨

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