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桌球一哥林昀儒戴紅領巾 意外捲統戰風波

聯合報／ 記者劉肇育陳政錄／台北報導
林昀儒受球團邀請前往校園進行活動時戴上「紅領巾」的照片被作文章。 截圖自微博
林昀儒受球團邀請前往校園進行活動時戴上「紅領巾」的照片被作文章。 截圖自微博

我國桌球一哥林昀儒近日前往大陸桌球超級聯賽代表山東魏橋俱樂部出賽，卻在賽前公開活動時，在不知情下戴上「紅領巾」引發統戰爭議，陸委會體育署昨出面呼籲，體育競賽及交流活動不該有政治干擾。

近兩年都代表山東魏橋征戰大陸桌超的林昀儒，今年再度受邀，但在山東出席活動時被安排戴上紅領巾。體育署署長鄭世忠指出，林昀儒賽前被安排前往當地一所小學與學童互動，卻在不知情的情況下被安排統戰橋段，體育署力挺林昀儒征戰國際賽場，但也再次聲明，體育運動競賽及交流活動，不應有政治因素干擾，也不應該藉機矮化台灣。

陸委會表示，政府支持兩岸對等尊嚴，健康有序交流，兩岸交流應去政治化、去統戰化、及去風險化，但中共常藉各種交流場合操作統戰宣傳，使單純交流活動變質，這並無助於兩岸互動。

大陸桌球超級聯賽於一九九五年開始舉辦，近年吸引不少世界好手前往參賽，包括林昀儒、日本名將松島輝空、張本美和、南韓申裕斌都將在今年賽事登場。過去林昀儒也曾在德國、日本聯賽代表當地俱樂部出賽。

對於捲入統戰風波，林昀儒經紀人黃曼昕表示，林昀儒這一趟去魏橋，就只是因為有賽事、沒有其他，也只會專心於比賽，「基本上，就是很單純接受賽事邀請，昀儒參加也是希望可以透過每一場比賽跟不同選手交流，讓自己更進步。」

體育署 陸委會 統戰 林昀儒

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